शिक्षक दिवस 2025: अलग-अलग देशों में कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस, रूस में इस दिन मानते है

By Bagesh Yadav
Sep 4, 2025, 12:46 IST

शिक्षक दिवस 2025 भारत में 5 सितंबर को मनाया जाएगा, जबकि अलग-अलग देशों में इसकी तिथियाँ भिन्न हैं। रूस में शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसे यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व शिक्षक दिवस से जोड़ा गया है। यह दिन शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने का अवसर है।

शिक्षक दिवस 2025 भारत में 5 सितंबर को मनाया जाएगा। यह दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक-शिक्षाविद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को समर्पित है। उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित किया। कहा जाता है कि जब उनके शिष्यों और मित्रों ने उनकी जयंती मनाने की इच्छा जताई, तो उन्होंने आग्रह किया कि इसे व्यक्तिगत उत्सव न बनाकर शिक्षकों को सम्मानित करने का दिन बनाया जाए। तभी से भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।

2025 का थीम

शिक्षक दिवस 2025 का ऑफिसियल थीम “Inspiring the Next Generation of Learners” यानी “अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना” है। इस थीम का उद्देश्य यह दर्शाना है कि शिक्षक न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नई रुचियों को विकसित करने की प्रेरणा भी जगाते हैं। बदलती दुनिया में सफलता पाने की दिशा दिखाने में उनका योगदान सबसे अहम है।

कब मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस

भारत में जहाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे 1994 में यूनेस्को (UNESCO) ने घोषित किया था, ताकि समाज और शिक्षा के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल सके। कई देश इसी दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं, जबकि कुछ देशों में इसकी तारीख उनकी संस्कृति, इतिहास या शिक्षा से जुड़े विशेष अवसरों के आधार पर अलग-अलग तय की गई है।

अलग-अलग देशों में कब शिक्षक दिवस

  • अर्जेंटीना – 11 सितंबर

  • चीन – 10 सितंबर

  • ब्राज़ील – 15 अक्टूबर

  • मैक्सिको व दक्षिण कोरिया – 15 मई

  • थाईलैंड – 16 जनवरी

  • ईरान – 2 मई

  • भारत – 5 सितंबर

  • जर्मनी, रूस, जापान, यूके, बांग्लादेश, यूएई – 5 अक्टूबर

सरकारी पहल

भारत सरकार ने शिक्षकों को सशक्त बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं। इनमें प्रमुख हैं –

  • NISHTHA (National Initiative for School Heads’ and Teachers’ Holistic Advancement) : स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास की पहल।

  • NMM (National Mission for Mentoring) : शिक्षकों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने का राष्ट्रीय अभियान।
     इसके अलावा, सरकार ने व्यावसायिक मानक (Professional Standards for Teachers) तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाई तक पहुँचाना और शिक्षकों को निरंतर सीखने व बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।

इस तरह, शिक्षक दिवस न केवल हमारे जीवन में शिक्षकों की भूमिका को याद दिलाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक अच्छे शिक्षक से ही भविष्य की पीढ़ियाँ प्रेरणा लेकर मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण करती हैं।

