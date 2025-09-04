शिक्षक दिवस 2025: अलग-अलग देशों में कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस, रूस में इस दिन मानते है

शिक्षक दिवस 2025 भारत में 5 सितंबर को मनाया जाएगा। यह दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक-शिक्षाविद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को समर्पित है। उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित किया। कहा जाता है कि जब उनके शिष्यों और मित्रों ने उनकी जयंती मनाने की इच्छा जताई, तो उन्होंने आग्रह किया कि इसे व्यक्तिगत उत्सव न बनाकर शिक्षकों को सम्मानित करने का दिन बनाया जाए। तभी से भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।

2025 का थीम

शिक्षक दिवस 2025 का ऑफिसियल थीम “Inspiring the Next Generation of Learners” यानी “अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना” है। इस थीम का उद्देश्य यह दर्शाना है कि शिक्षक न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नई रुचियों को विकसित करने की प्रेरणा भी जगाते हैं। बदलती दुनिया में सफलता पाने की दिशा दिखाने में उनका योगदान सबसे अहम है।