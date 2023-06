International Yoga Day 2023 Quiz: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

International Day of Yoga 2023: शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए योग को कारगर बताया गया है। यही वजह है कि सदियों से इसे ऋषि-मुनियों ने अपनाया है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसे विश्व योग दिवस भी कहते हैं. यह पहली बार 21 जून,2015 को मनाया गया था. आइये इस लेख के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है, 2023 का थीम क्या है, कैसे मनाया जाता है, इत्यादि के बारे में जानते हैं.

A. युवा से जुड़ें (Connect the Youth) B. शांति के लिए योग (Yoga for Peace) C. स्वास्थ्य के लिए योग (Yoga for Health) D. एक विश्व, एक स्वास्थ्य (One World One health)

