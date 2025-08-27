Schools Holiday on 27th August
दुनिया में ब्लूबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है?

By Mahima Sharan
Aug 27, 2025, 18:39 IST

दुनिया में ब्लूबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। वैश्विक ब्लूबेरी उत्पादन में इसका एक बड़ा हिस्सा है। ब्लूबेरी का उत्पादन करने वाले टॉप देशों के बारे में जानें। साथ ही, यह भी जानें कि पोषक तत्वों से भरपूर ब्लूबेरी कैसे दुनिया भर में एक सुपरफ्रूट बन गई। ब्लूबेरी के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

Blueberry producer
Top Blueberry Producers: संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा ब्लूबेरी का उत्पादन करता है। ब्लूबेरी अमेरिका के कई राज्यों में उगाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन वाशिंगटन, ओरेगन, जॉर्जिया और मिशिगन में होता है। इस मीठे और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल के बारे में और जानकारी के लिए नीचे पढ़ें। इसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है।

दुनिया में ब्लूबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौनसा है?

संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर में ब्लूबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां की ठंडी जलवायु और उपजाऊ मिट्टी के कारण, अकेले वाशिंगटन राज्य ही देश के कुल उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है। पूर्वी अमेरिका में जॉर्जिया और मिशिगन जैसे राज्यों की भी अहम भूमिका है। यह देश हाईबश और जंगली (लोबश) दोनों किस्मों की ब्लूबेरी उगाता है। ये किस्में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बहुत लोकप्रिय हैं। ब्लूबेरी का इस्तेमाल अमेरिकी स्नैक्स, मिठाइयों, सीरियल्स और स्मूदी में बहुत आम है। इसे इसके स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका कितनी ब्लूबेरी का उत्पादन करता है?

संयुक्त राज्य अमेरिका हर साल लगभग 317,150 मीट्रिक टन ब्लूबेरी उगाता है। इसमें खेती की गई और जंगली दोनों किस्में शामिल हैं। अमेरिका में ब्लूबेरी उद्योग बहुत व्यवस्थित है। यहां के फार्म अच्छी क्वालिटी और पर्यावरण के अनुकूल खेती पर ध्यान देते हैं। वे फ्रीजिंग और कोल्ड स्टोरेज के जरिए इसे साल भर उपलब्ध कराते हैं। यह देश दुनिया भर में ब्लूबेरी का निर्यात करता है। यह ताजी और प्रोसेस्ड ब्लूबेरी दोनों के बाजारों में सबसे आगे है।

दुनिया के टॉप 5 ब्लूबेरी उत्पादक देश

रैंक

देश

सालाना उत्पादन (मीट्रिक टन में)

1

संयुक्त राज्य अमेरिका

317,150

2

पेरू

292,584

3

कनाडा

180,117

4

चिली

122,512

5

स्पेन

70,420

6

मोरक्को

62,120

7

पोलैंड

61,900

8

स्पेन

57,670

9

पुर्तगाल

20,830

10

ऑस्ट्रेलिया

20,211

1.  संयुक्त राज्य अमेरिका

    अमेरिका सालाना 317,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ब्लूबेरी के उत्पादन के साथ दुनिया में सबसे आगे है। पश्चिमी तट पर वाशिंगटन और ओरेगन, और पूर्वी तट पर जॉर्जिया, मिशिगन और न्यू जर्सी, ब्लूबेरी उगाने वाले मुख्य राज्य हैं। हाईबश ब्लूबेरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म है। इन बेरीज को ताजा, फ्रोजन या सुखाकर खाया जाता है। इनका इस्तेमाल बेकिंग में भी किया जाता है, जो इस फल को कई तरह के उपयोग के लायक बनाता है।

2.  पेरू

    पेरू लगभग 293,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ दूसरा सबसे बड़ा ब्लूबेरी उत्पादक है। ब्लूबेरी के क्षेत्र में इसकी तेज बढ़ोतरी का कारण यहां का साल भर चलने वाला ग्रोइंग सीजन और एक्सपोर्ट सुविधाओं में भारी निवेश है। पेरू की ब्लूबेरी ज्यादातर अमेरिका, यूरोप और चीन को निर्यात की जाती है।

3.  कनाडा

    कनाडा लगभग 180,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। यह अपनी जंगली (लोबश) ब्लूबेरी के लिए मशहूर है। ये खास तौर पर नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रंसविक जैसे अटलांटिक प्रांतों में उगती हैं। जंगली ब्लूबेरी आकार में छोटी होती हैं, लेकिन उनका स्वाद ज्यादा गहरा होता है और वे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं।

4.  चिली

    चिली ब्लूबेरी का एक प्रमुख निर्यातक और चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां सालाना लगभग 122,000 मीट्रिक टन ब्लूबेरी उगती है। इसका ग्रोइंग सीजन उत्तरी गोलार्ध के बाजारों के लिए फायदेमंद है। यह अमेरिका और यूरोप की सर्दियों के दौरान ताजी बेरीज की सप्लाई करता है।

5.  स्पेन

    स्पेन 70,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ब्लूबेरी का उत्पादन करता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से अंडालूसिया के हुएलवा में होता है। यहां की भूमध्यसागरीय जलवायु और फसल की जल्दी कटाई के कारण स्पेन की ब्लूबेरी साल की शुरुआत में ही यूरोपीय बाजारों में पहुंच जाती है। इससे उसे दूसरों पर बढ़त मिलती है।

और कौन से देश ब्लूबेरी का उत्पादन करते हैं?

ब्लूबेरी के अन्य प्रमुख उत्पादकों में मेक्सिको, पोलैंड, मोरक्को, जर्मनी और पुर्तगाल शामिल हैं। बढ़ती वैश्विक मांग के कारण ये देश ब्लूबेरी की खेती का विस्तार कर रहे हैं। यह मांग खास तौर पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बाजारों में ज्यादा है।

ब्लूबेरी के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य

ये एक सुपरफूड हैं: ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, खास तौर पर एंथोसायनिन (anthocyanins) से। इसी की वजह से इनका रंग गहरा नीला होता है।

लंबी शेल्फ लाइफ: अगर ठीक से स्टोर किया जाए, तो ताजी ब्लूबेरी दो हफ्तों तक चल सकती हैं। फ्रोजन करने पर ये महीनों तक अच्छी रहती हैं।

कम कैलोरी, बड़े फायदे: एक कप ब्लूबेरी में सिर्फ 84 कैलोरी होती हैं, लेकिन यह विटामिन C, विटामिन K और फाइबर से भरपूर होती है।

मूल रूप से उत्तरी अमेरिका की: जंगली ब्लूबेरी मूल रूप से उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। इनका सेवन हजारों सालों से किया जा रहा है।

खराब होने पर लाल हो जाती हैं: जब ब्लूबेरी खराब होने लगती हैं, तो उनका नीला रंग अक्सर फीका पड़ जाता है और वे लाल या बेरंग दिखने लगती हैं। यह पहचानने का एक अच्छा संकेत है।

