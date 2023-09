ICC World Cup 2023 Ticket: किस शहर के लिए कब मिलेगी टिकट और कितना है दाम, यहां देखें

ICC World Cup 2023 Ticket: साल का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होने जा रहा है। वहीं, इसके लिए टिकटों की बिक्री 25 अगस्त से शुरू हो गई है।

इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि मैचों की टिकट खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा और कब, कहां और कैसे टिकट मिलेगी। इसके साथ ही टिकटों की बिक्री की शेड्यूल क्या है।

ICC World Cup 2023 Ticket: ICC(अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) और BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) की घोषणा के मुताबिक, टिकटों की बिक्री आधिकारिक तौर पर 25 अगस्त से शुरू हो गई है। प्रशंसक सबसे पहले टिकट की जानकारी प्राप्त करने और क्रिकेट विश्व कप में स्थान सुरक्षित करने में मदद के लिए अपनी रुचि दर्ज करना शुरू कर सकते हैं। टिकटों की बिक्री चरणों में होगी।

टिकट रिलीज में निम्नलिखित मैच शामिल हैं:

-रविवार 8 अक्टूबर- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई

-बुधवार 11 अक्टूबर - भारत बनाम अफगानिस्तान, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

-गुरुवार 19 अक्टूबर - भारत बनाम बांग्लादेश, एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम, पुणे

अहमदाबाद, हैदराबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, पुणे, बंगलुरू और मुंबई में कुल 48 मैच खेले जाएंगे।

टिकटों की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त से शुरू हो गया है।

टिकटों की कीमतें न्यूनतम 499 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक हैं।

आईसीसी और बीसीसीआई ने क्रिकेट प्रशंसकों से टिकटों की बिक्री से पहले अपना पंजीकरण कराने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें टिकटों की बिक्री के बारे में पहले से ही जानकारी मिल सके। प्रशंसक https://www.cricketworldcup.com/register पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं ।

🚨Claim Your Spot: Let Our Guide Navigate Your Booking 🚨 Tickets Available at 6PM IST for ICC Men's Cricket World Cup 2023! @ICC @cricketworldcup @BCCI pic.twitter.com/HksCuttCEo

टिकटों की बिक्री 25 अगस्त से 15 सितंबर तक अलग-अलग चरणों में होगी। टिकट बिक्री का शेड्यूल इस प्रकार है:

25 अगस्त : गैर-भारत अभ्यास मैच और सभी गैर-भारत इवेंट मैच

30 अगस्त: भारत के मैच गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में

31 अगस्त: भारत के मैच चेन्नई, दिल्ली और पुणे में

Mastercard cardholders are on the top of the world, and first in queue for the ICC Cricket World Cup 2023 tickets!



Introducing an exclusive 24-hour pre-sale window for @Mastercard cardholders!



Use your Mastercard to book your tickets a day before others and experience the… pic.twitter.com/Ijp73Cnpqc