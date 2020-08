Kishore Kumar Biography: Birth, Age, Death, Family, Wife, Career, Songs, Awards and More

Abhas Kumar Ganguly, better known as Kishore Kumar was an Indian playback singer, actor, music director, lyricist, writer, director, producer and screenwriter. Today is the 91st birth anniversary of the legend Kishore Kumar.

Kishore Kumar: Birth, Family and Education

Kishore Kumar was born as Abhas Kumar Ganguly on August 4, 1929, in Khandwa, Central Provinces, British India

(present-day Madhya Pradesh, India) to Kunjalal Ganguly (father) and Gouri Devi (mother). His father was a lawyer while his mother was a homemaker. Kishore Kumar had three more siblings-- Ashok Kumar (Kumudlal Ganguly), Sati Devi and Anoop Kumar (Kalyan Kumar Ganguly). He did his graduation from Christian College, Indore. He was a Bengali Kanyakubja Brahmin.

Kishore Kumar: Personal Life

Kishore Kumar married four times in his entire lifetime. In the year 1950, he married Bengali singer and actress Ruma Guha Thakurta also known as Ruma Ghosh. The couple separated in the year 1958 and had a son Amit Kumar.

Kishore Kumar fell in love with his co-actress Madhubala and was still married to Ruma. Kishore Kumar proposed Madhubala but the later went to London for the treatment of ventricular septal defect (hole in the heart). After his divorce with Ruma, Kishore Kumar and Madhubala married in the year 1960 in a civil wedding. Amid this, Kishore Kumar converted to Islam and changed his name to Karim Abdul. The couple were also married according to Hindu traditions but Kumar's family never accepted Madhubala as their daughter-in-law. Shortly after a month of their marriage, Madhubala left Kishore Kumar's home over the rising tensions with her in-laws. Their marriage ended with the death of Madhubala on February 23, 1969.

In the year 1976, Kishore Kumar married actress Yogeeta Bali and the couple divorced on August 4, 1978. In 1980, Kishore Kumar married Leena Chandavarkar and the marriage ended on October 13, 1987, with the death of Kishore Kumar. The couple had a son Sumit Kumar.

Kishore Kumar: Death

On October 13, 1987-- his brother Ashok's 76th birthday-- Kishore Kumar died due to cardiac arrest at the age of 58 years in Bombay (present-day Mumbai), Maharashtra at 4:45 pm. Kumar's body was taken to Khandwa for cremation. A day before his death, Kumar recorded his last song 'Guru Guru'-- a duet with Asha Bhosle for the film Waqt ki Aawaz.

Kishore Kumar: Career

After his elder brother Ashok Kumar became a successful Bollywood actor, Kishore Kumar also ventured into the cinema. He started his career as a chorus singer at Bombay Talkies. His debut movie was Shikari in the year 1946 with his elder brother. His debut song 'Marne Ki Duayen Kyon Mangu' was with music director Khemchand Prakash in the movie Zidd in 1948. In the year 1951, he played a lead role in Andolan, a Bombay Talkies film.

During 1946-1955, Kumar starred in 22 movies out of which 6 did well while other 16 were a flop at the box office. However, after some successful movies such as Ladki, Naukari, Miss Malaysia, Char Paise and Baap Re Baap, Kumar developed an interest in the acting and rose to fame as a successful lead actor during 1955 to 1966.

During his initial days, Kishore Kumar was inspired by Singer K.L. Saigal and imitated his style of singing.

He was also inspired by Jimmie Rodgers and Tex Morton and started singing in Yodeling style, which became an essential feature of his songs-- Tum bin jaaon kahan, Zindagi ek safar hai suhana, and Chala jata hoon.

Some of his movies that were a commercial hit included Ladki (1953), Naukari (1954), Baap Re Baap (1955), Paisa Hi Paisa (1956), New Delhi (1956), Naya Andaz (1956), Bhagam Bhaag (1956), Bhai Bhai (1956), Aasha (1957), Chalti Ka Naam Gaadi (1958), Dilli Ka Thug (1958), Jaalsaaz (1959), Bombay Ka Chor (1962), Chacha Zindabad (1959), Man-Mauji (1962), Jhumroo (1961), Half Ticket (1962), Mr X in Bombay (1964), Shreeman Funtoosh (1965), Ek Raaz (1963), Ganga Ki Lahren (1964), Hum Sab Ustaad Hai (1965), Haal E Dil, Pyar Kiye Jaa (1966) and Padosan (1968). As an actor, his best period was between 1954 and 1966. His onscreen pairing with actresses Mala Sinha, Vyjayanthimala, Nutan, Madhubala and Kumkum.

Music director S.D. Burman spotted Kishore Kumar when the former visited Kumar's house during the making of Mashaal in the year 1950. After the death of S.D. Burman, his son, R.D. Burman openly favoured Kishore like his father over other male singers.

In the year 1969, Shakti Samanta produced and directed Aradhana where Kishore Kumar sang three songs in the film-- 'Mere Sapnon Ki Rani', 'Kora Kagaj Tha Ye Man Mera' and 'Roop Tera Mastana'. When the film was released, Kumar's three songs established him as a leading Bollywood playback singer. Kumar won his first Filmfare award for 'Roop Tera Mastana'.

Kishore Kumar: Awards

Filmfare Awards

1- In 1970, he won an award for the song 'Roop Tera Mastana' in the film 'Aradhana'.

2- In 1976, Kumar won the award for the song 'Dil Aisa Kisi Ne Mera' in the movie Amanush.

3- In the year 1979, he sang an award-winning song 'Khaike Paan Banaras Wala' for the film Don.

4- In the year 1981, Kishore Kumar won the award for the song 'Hazaar Raahen Mudke Dekheen' for the movie Thodisi Bewafaii.

5- In 1983, he won an award for 'Pag Ghungroo Baandh' for the film Namak Halal.

6- In the year 1984, he won an award for the title song of the movie 'Agar Tum Na Hote'.

7- In the year 1985, Kumar won the award for his song 'Manzilein Apni Jagah Hain' in the movie Sharaabi.

8- In the year 1986, Kishore Kumar won the award for 'Saagar Kinaare' in the movie Saagar.

Bengal Film Journalists' Association Awards

1- In 1971, he won Best Male Playback Singer for the movie Aradhana.

2- In the year 1972, Kishore Kumar won Best Male Playback Singer for the movie Andaz.

3- In 1973, Kumar won the Best Male Playback Singer for the film Hare Rama Hare Krishna.

4- In the year 1975, Kumar won the Best Male Playback Singer for the movie Kora Kagaz.

Kishore Kumar: Legacy

1- On August 4, 2014, on his 85th birthday, search engine Google made a special doodle in his memory on its Indian home page.

2- Famous filmmaker has announced that he will make a biopic on the legendary singer Kishore Kumar.

Kishore Kumar: Unknown Facts

1- In the year 1958, Chalti Ka Naam Gaadi, home production of Kishore Kumar, starred three Ganguly brothers and Madhubala in main roles.

2- In the movie Hall Ticket, music director Salil Chowdhary had a duet in mind and wanted Kishore Kumar and Lata Mangeshkar to sing 'Aake Seedhi Lagi Dil Pe', but Lata Mangeshkar was out of town. Kishore Kumar sang the song in both male and female voices.

3- Kishore Kumar sang record 245 songs picturised on Rajesh Khanna, 202 for Jeetendra, 119 for Dev Anand and 131 for Amitabh Bachchan.

4- During Emergency imposed by the then Prime Minister Indira Gandhi, her son Sanjay Gandhi asked Kishore Kumar to sing a song for Indian National Congress rally in Bombay, to which he refused. The then Information & Broadcasting Minister, Vidya Charan Shukla put an unofficial ban on playing Kumar's songs on state broadcasters All India Radio and Doordarshan from 4 May 1976 till the end of Emergency.

5- Kishore Kumar stopped singing for Amitabh Bachchan in the year 1981 after Bachchan refused to appear as a guest in the film Mamta Ki Chhaon Mein, which Kishore produced.

6- In the year 2012, at the Osian's Cinefan Auction, New Delhi, Kumar's unreleased song 'Tum hi to woh ho' was sold for Rs. 15.6 lakh, the highest price bid for any Indian singer.

7- In his memory, the government of Madhya Pradesh has set up a memorial on the outskirts of Khandwa. It is open to the public and has his life-sized statue in a lotus-shaped structure. It also houses a mini-theatre and museum dedicated to him. On his birth and death anniversary each year, a function is held and many fans participate. The mini-theatre also screens his films on these days.

Kishore Kumar: Songs

