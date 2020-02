भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची

List of all Prime Ministers of India: भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा (निचले सदन) में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है. वर्ष 1947 से 2019 तक भारत ने 15 प्रधानमंत्री देखे हैं. भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने 6130 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर काम किया था और उसके बाद इंदिरा गाँधी ने 5829 दिन और डॉ. मनमोहन सिंह ने 3656 दिन तक इस पद को संभाला था.

List of all Prime Minister of India