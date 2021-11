List of Nicknames of Cricketers: Cricketers enter into the National Cricket Team of their respective countries with only one name, but when they leave the sport, they leave it with the nickname(s) given by fans, teammates, commentators, umpires and so forth.

Through this article, let us take a look at the nicknames of cricketers along with the countries they are associated with.

List of Nicknames of Cricketers

S.No. Cricketer Nickname(s) 1. Shahid Afridi Boom Boom Afridi, Lala 2. Mushtaq Ahmed Mushie, Jaadugar 3. Saeed Ajmal The Magician, Saeed Bhai 4. Shoaib Akhtar Rawalpindi Express 5. Wasim Akram Sultan of Swing 6. James Anderson The Burnley Lara, The Burnley Express 7. Warwick Armstrong Big Ship 8. Mohammad Ashraful Matin 9. Ravichandran Ashwin Ash 10. Michael Andrew Atherton Athers, FEC, Iron Mike, Cockroach, Dready 11. Trevor Bailey The Boil, Barnacle 12. Jonny Bairstow YJB 13. Omari Banks Bankie 14. Eddie Barlow Bunter 15. Gareth Batty Boris, Nora 16. Michael Beer Froth 17. Ian Bell Belly, The Sherminator 18. Richie Benaud Diamonds 19. Travis Birt Edgar 20. Allan Border AB, Captain Grumpy 21. Ian Botham Beefy, Guy the Gorilla 22. Geoffrey Boycott Fiery, Boycs, Thatch 23. Don Bradman The Don 24. Dwayne Bravo DJ 25. Mike Brearley Brears, Scagg 26. Stuart Broad Westlife 27. Katherine Brunt Brunty, Nunny 28. Jasprit Bumrah Boom 29. Mark Butcher Butch 30. Andy Caddick Des, Shack, Wingnut 31. Yuzvendra Chahal Yuzi 32. Shivnarine Chanderpaul The Chanderwal 33. Ian Chappell Chappelli 34. Roston Chase Youngross 35. Dan Christian Dan the Man 36. Michael Clarke Pup, Clarkey 37. Alastair Cook Chef, Captain Cook 38. Learie Constantine Electric Heels 39. Mark Cosgrove Cossy, Baby-Boof 40. John Crawley Creepy 41. Colin Croft Bomber 42. Kate Cross Crossy 43. Martin Crowe Hogan 44. Pat Cummins Patto, Cummo 45. Nida Dar Lady Boom Boom 46. Ian Davis Wizard 47. Phillip DeFreitas Daffy 48. Aravinda de Silva Mad Max 49. A. B. de Villiers ABD, Mr. 360° 50. Kapil Dev The Haryana Hurricane 51. Ted Dexter Lord Ted 52. Shikhar Dhawan Gabbar 53. M. S. Dhoni Thala, MSD, Mahi, Captain Cool 54. Graham Dilley Pica, Dill 55. Michael Di Venuto Diva 56. Basil D'Oliveira Dolly, Bas 57. Allan Donald White Lightning 58. Brett Dorey Behemoth 59. J. W. H. T. Douglas Johnny Won't Hit Today 60. Rahul Dravid The Wall 61. K. S. Duleepsinhji Duleep Mr Smith 62. Sophia Dunkley Dunks 63. Charlotte Edwards Lottie, Chief 64. Fidel Edwards Castro 65. Matthew Elliott Herb 66. Sean Ervine Slug, Siuc 67. Imran Farhat Romi 68. James Faulkner The Finisher 69. Steven Finn The Watford Wall 70. Andre Fletcher The Spice Man 71. Andrew Flintoff Freddie 72. Peter Fulton Two-metre Peter 73. Gautam Gambhir Gauti 74. Sourav Ganguly Prince of Kolkata, God of Offside, Dada 75. Joel Garner Big Bird 76. Mike Gatting Fat Gatt 77. Sunil Gavaskar Little master, Sunny 78. Chris Gayle World Boss, Mr. T20, Universe Boss 79. Herschelle Gibbs Scooter 80. Eddie Gilbert Fast Eddie 81. Adam Gilchrist Gilly, Churchy 82. Ashley Giles Gilo, Skinny, Splash, The King of Spain, Wheelie Bin 83. Jason Gillespie Dizzy 84. David Gower Stoat 85. W. G. Grace W. G., The Doctor, The Old Man, The Champion 86. Rebecca Grundy Grunners, Carol 87. Umar Gul Guldozer 88. Asanka Gurusinha Gura 89. Brad Haddin BJ, Hadds 90. Richard Hadlee Paddles 91. Mohammad Hafeez Professor, Professor of Sargodha 92. Alex Hales Baz 93. Haseeb Hameed Baby Boycott 94. Steve Harmison Harmy, GBH (Grievous Bodily Harmison) 95. Chris Harris Lugs 96. Ryan Harris Ryano 97. Chris Hartley Hannibal 98. Ian Harvey Harvs, The Freak 99. Shane Harwood Stickers 100. John Hastings The Duke 101. Nathan Hauritz Ritzy 102. Matthew Hayden Haydos, Big Fish 103. Rachael Haynes Des, Dessie 104. George Headley Black Bradman 105. Alyssa Healy Midge 106. Hunter Hendry Stork 107. Ben Hilfenhaus Hilfy 108. Jack Hobbs The Master 109. Brad Hodge Hodgey, Dodgeball 110. Matthew Hoggard Oggie 111. Michael Holding Whispering Death 112. James Hopes Catfish 113. A. N. Hornby Monkey, The Boss 114. Merv Hughes Fruitfly 115. Nasser Hussain Nashwan 116. David Hussey Huss, Bomber, Junior Mr. Cricket 117. Michael Hussey Mr Cricket, Huss 118. Inzamam-ul-Haq Inzi 119. Bert Ironmonger Dainty 120. Tamim Iqbal Dot Baba 121. Ravindra Jadeja Jaddu, Sir Jadeja 122. Phil Jaques Pro 123. Douglas Jardine The Iron Duke 124. Sanath Jayasuriya Matara Mauler, Master Blaster, Sana 125. Gilbert Jessop The Croucher 126. Mitchell Johnson Midge, Notch 127. Jess Jonassen JJ 128. Ernie Jones Jonah 129. Mohammad Kaif Kaifu 130. Romesh Kaluwitharana Little Kalu, Little Dynamite 131. Danish Kaneria Nani-Danny 132. Marizanne Kapp Kappie 133. Chamara Kapugedera Kapu 134. Dinesh Karthik DK 135. Michael Kasprowicz Kasper 136. Simon Katich Kat 137. Justin Kemp Kempie 138. Robert Key Keysy 139. Imran Khan The Lion of Lahore 140. Zaheer Khan Zak 141. Usman Khawaja Uzzie, Captain Grumpy 142. Delissa Kimmince DK 143. Michael Klinger Maxy 144. Heather Knight Trev 145. Alan Knott Knotty, Flea 146. Bhuvneshwar Kumar Bhuvi, The Swing Prince 147. Virat Kohli Cheeku, King Kohli 148. Nuwan Kulasekara Kule 149. Anil Kumble Apple, Jumbo 150. Justin Langer Alfie, JL 151. Meg Lanning Megastar, Serious Sally 152. Brian Lara The Prince of Port of Spain 153. Gavin Larsen The Postman 154. V. V. S. Laxman Very Very Special 155. Bill Lawry Phantom 156. Geoff Lawson Henry 157. Darren Lehmann Boof 158. Brett Lee Bing, Binga, The Speedster 159. H. D. G. Leveson Gower Shrimp 160. Dennis Lillee FOT 161. Clive Lloyd Super Cat 162. David Lloyd Bumble 163. Chris Lynn Lynnsanity, Bash Brother 164. Nathan Lyon G.O.A.T, Garry, Gazza 165. Charles Macartney Governor-General 166. Stuart MacGill Mac, Magilla 167. Ken Mackay Slasher 168. Farveez Maharoof Fara 169. Jimmy Maher Mahbo 170. Sajid Mahmood Saj, King 171. Lasith Malinga Malinga The Slinga 172. Ashley Mallett Rowdy 173. Vic Marks Skid, Speedy 174. Charles Marriott Father Marriott 175. Mitchell Marsh Bison 176. Geoff Marsh Swampy 177. Rod Marsh Iron Gloves, Bacchus 178. Shaun Marsh SOS 179. Frederick Martin Nutty 180. Damien Martyn Marto 181. Lloyd Mash Bangers 182. Khaled Mashud Pilot 183. Angelo Mathews Angie, Superman, Jocka 184. Greg Matthews Mo 185. Glenn Maxwell Big Show, Maxi/Maxy 186. Brendon McCullum Bash Brother 187. Bryce McGain McGoo 188. Glenn McGrath Pigeon, Millard 189. Graham McKenzie Garth 190. Brian McMillan Big Mac 191. Craig McMillan Macca 192. Colin Miller Funky 193. Keith Miller Nugget 194. Misbah-ul-Haq Lone warrior, Tuk tuk, Man of Crisis 195. Amit Mishra Mishi 196. Dave Mohammed Tadpole 197. Beth Mooney Moons 198. Roberta Moretti Avery Big Mom 199. Chris Morris Tipo 200. John Morrison Mystery 201. Mashrafe Mortaza Koushik 202. Muttiah Muralitharan Murali 203. Tim Murtagh Dial M 204. Phil Mustard Colonel 205. Mohammad Nabi The President 206. André Nel Nella, Gunther 207. Mfuneko Ngam Chew 208. Paul Nixon Badger, Nico 209. Monty Noble Mary Ann 210. Ashley Noffke Noffers 211. Marcus North Snork 212. Makhaya Ntini George, Mdingi Express 213. Iain O'Brien Ober 214. Chris Old Chilly 215. Kerry O'Keeffe Skull 216. Bill O'Reilly Tiger 217. Milford Page Curly 218. Shikha Pandey Sikhipedia 219. Monty Panesar The Mont-ster, Python, The Beard to be Feared, The Sikh of Tweak 220. Mansoor Ali Khan Pataudi Tiger 221. Jeetan Patel Dave 222. Ellyse Perry Pez 223. Kevin Pietersen K. P., Kelvin, Kelv, Kapes 224. Liam Plunkett Pudsy 225. Kieron Pollard Polly 226. Peter Pollock Pooch, The Big Dog 227. Shaun Pollock Polly 228. Ricky Ponting Punter 229. Matt Prior The Cheese 230. Mustafizur Rahman Fizz 231. Suresh Raina Mr. IPL, Chinna Thala 232. Mark Ramprakash Ramps 233. Arjuna Ranatunga Captain Cool 234. Derek Randall Arkle, Rags 235. K. S. Ranjitsinhji Ranji 236. Abdul Razzaq The Razzler, Bang Bang Razzaq 237. Matt Renshaw The Turtle 238. Viv Richards Smokin Joe, Smokey, King Viv, The Emperor, The Master Blaster 239. Greg Ritchie Fat Cat 240. Jemimah Rodrigues Lil' J 241. Megan Schutt Schutter/Shooter 242. Virender Sehwag Viru, Nawab of Najafgarh 243. Mohammad Shahzad Mahi, M. S., Shazi 244. Rohit Sharma Hit-Man, Shana, 264 245. Sandeep Sharma Sandy 246. Anya Shrubsole Hoof 247. Peter Siddle Sid Vicious 248. Harbhajan Singh Bhajji, Turbanator 249. Mandeep Singh Mandy 250. Yuvraj Singh Yuvi, Prince 251. Steve Smith Smithy, Smudge, GOD 252. Fred Spofforth The Demon 253. Alec Stewart The Gaffer 254. Andrew Strauss Lord Brocket, Straussy, Levi, Muppet, Johann, Mare Man 255. Washington Sundar Washi 256. Mark Taylor Tubby 257. Ross Taylor Rosco, Pallekelle Plunderer 258. Sachin Tendulkar The God of Cricket, Little Master, Bombay Bomber, Tendlya 259. Jeff Thomson Thommo, Two-Up 260. Marcus Trescothick Tresco, Banger 261. Fred Trueman Fiery 262. Phil Tufnell Tuffers, The Cat 263. Charles Turner The Terror 264. Frank Tyson Typhoon 265. Derek Underwood Deadly 266. Max Walker Tangles 267. Georgia Wareham Wolfie 268. Shane Warne The King of Spin 269. Mark Waugh Afghan - the forgotten Waugh, Junior 270. Steve Waugh Tugga 271. Paul Wilson Blocker 272. Lauren Winfield Loz 273. Chris Woakes Wizard 274. Danni Wyatt Waggy 275. Suryakumar Yadav SKY 276. Bruce Yardley Roo 277. Monde Zondeki All Hands

