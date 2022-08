Sanskrit Cinema: आदि शंकराचार्य से यानम तक, जानें विश्व की सबसे पुरानी भाषा में बनी फिल्मों का इतिहास

Sanskrit Cinema ये सुनने में भले ही नया लगे पर इसका इतिहास बहुत पुराना है. विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संस्कृत भाषा को वापस आम बोलचाल में स्थान दिलाने के लिए अब तक 15 फ़िल्में बन चुकी. हर फिल्म का अपना एक कीर्तिमान भी है, अगर आपको नहीं पता तो पढ़िए पूरा आर्टिकल और खुद जान लीजिए.

भगवदज्जुकम् ( The Monk and the Courtesan), ये फिल्म 7वी सदी के एक नाटक पर आधारित है. यदु विजयकृष्णन द्वारा साल 2021 में बनी ये फिल्म एक बौध साधु और उनके शिष्य शांडिल्य की कहानी है. IMDb पर 9.3 रेटिंग के साथ मौजूद इस फिल्म को बेस्ट संस्कृत फिल्म के लिए केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड मिला है.

