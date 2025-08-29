ये हैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषाएं, जो आज भी बोली जाती हैं, जानें नाम क्षेत्र

भाषा, इंसानों द्वारा संस्कृति, परंपरा और पहचान के जरिए पीढ़ियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है। समय के साथ कई भाषाएं खत्म हो गईं, फिर भी कुछ गिनी-चुनी भाषाएं आज भी बची हुई हैं और बोली जाती हैं, चाहे वह बातचीत हो, धार्मिक अनुष्ठान हो या क्लासरूम हो। ये भाषाएं उन सभ्यताओं की जानकारी देती हैं जहां से वे आई हैं और साथ ही हमें अतीत से जीवंत रूप से जोड़ती हैं।
किस देश में है दुनिया की सबसे बड़ी जेल और क्या है नाम? जानें
T20 World Cup 2026: अभी तक कितनी टीमों ने किया क्वालीफाई, कब और कहाँ होगा टूर्नामेंट, जानें सब
तमिल की गीतात्मकता, संस्कृत के धार्मिक मंत्र और यूनानियों के दर्शन का हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और आज भी पड़ रहा है। ये सभी मानव जाति के इतिहास में रची-बसी हैं। इस लेख में, हम उन दस सबसे पुरानी भाषाओं पर विचार करेंगे जो आज भी बोली जाती हैं, उनकी शुरुआत, प्रभाव और उनके आज भी जीवित रहने के तरीकों के बारे में जानेंगे।
दुनिया की 10 सबसे पुरानी भाषाएं (जो आज भी बोली जाती हैं)
यहां दुनिया की 10 सबसे पुरानी भाषाओं की सूची दी गई है जो आज भी बोली जाती हैं। इसमें उनके मूल देश/क्षेत्र और अनुमानित आयु भी बताई गई है:
|
नं.
|
भाषा
|
देश/क्षेत्र
|
अनुमानित आयु
|
1
|
तमिल
|
भारत, श्रीलंका, सिंगापुर
|
5,000+ साल
|
2
|
संस्कृत
|
भारत
|
5,000+ साल
|
3
|
ग्रीक
|
ग्रीस, साइप्रस
|
3,000+ साल
|
4
|
चीनी (मैंडरिन)
|
चीन, ताइवान, सिंगापुर
|
3,000+ साल
|
5
|
हिब्रू
|
इज़राइल
|
3,000+ साल
|
6
|
अरबी
|
मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका
|
1,500+ साल
|
7
|
अरामी
|
मध्य पूर्व (छोटे समुदाय)
|
3,000 साल
|
8
|
फारसी
|
ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान
|
2,500+ साल
|
9
|
लैटिन
|
वेटिकन, अकादमिक/धार्मिक संस्थान
|
2,700 साल
|
10
|
जापानी
|
जापान
|
2,000+ साल
1. तमिल
तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा माना जाता है, जिसे आज लाखों लोग बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति कम से कम 5,000 साल पहले हुई थी (कुछ लोग तो 5,500 साल से भी ज्यादा का दावा करते हैं)! तमिल की एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा है, जिसमें प्राचीन कविताएं, धार्मिक ग्रंथ और दार्शनिक लेख शामिल हैं।
यह भारत, श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अनुमान है कि दुनिया भर में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग यह भाषा बोलते हैं।
2. संस्कृत
संस्कृत एक प्राचीन इंडो-यूरोपीय भाषा है जो 5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसे अक्सर "भारतीय भाषाओं की जननी" कहा जाता है। संस्कृत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की धार्मिक भाषा है। हालांकि आज यह बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन यह अभी भी कई रीति-रिवाजों, समारोहों, अकादमिक अध्ययनों और आध्यात्मिक प्रथाओं में पाई जाती है।
संस्कृत का हिंदी, मराठी और बंगाली सहित सभी भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव है। वेद, उपनिषद, महाभारत और रामायण जैसे कई शास्त्रीय ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे।
3. ग्रीक
ग्रीक, सबसे पुरानी प्रमाणित भाषाओं में से एक है जो आज भी इस्तेमाल होती है। इसका इतिहास 3,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्राचीन ग्रीक पश्चिमी साहित्य, दर्शन, विज्ञान और राजनीति की मूल भाषा है। होमर, सुकरात, प्लेटो और अरस्तू प्राचीन ग्रीक भाषा ही बोलते थे।
हालांकि आज की ग्रीक भाषा का एक पुनर्गठित और आधुनिक रूप है, फिर भी इसकी संरचना, वाक्य-विन्यास और शब्दावली प्राचीन भाषा से मिलती-जुलती है। ग्रीक बोलने वाले लगभग 1.3 करोड़ लोगों में से ज्यादातर ग्रीस और साइप्रस में रहते हैं।
4. चीनी (मैंडरिन)
चीनी, और खास तौर पर मैंडरिन, का लिखित इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। पहले चीनी अक्षर शांग राजवंश (लगभग 1250 ईसा पूर्व) के दौरान ओरेकल हड्डियों पर लिखे गए थे। हालांकि चीनी भाषा का बोला जाने वाला रूप बदल गया है, लेकिन इसकी चित्रात्मक लेखन प्रणाली अभी भी अपने प्राचीन रूपों से मजबूती से जुड़ी हुई है।
चीनी, जिसे मैंडरिन भी कहा जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके 1.1 अरब से ज्यादा बोलने वाले हैं। मैंडरिन चीन और ताइवान की आधिकारिक भाषा है और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में चीनी समुदायों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
5. हिब्रू
प्राचीन भाषाओं में हिब्रू एक अनोखा मामला है, क्योंकि यह एक बोली जाने वाली भाषा के रूप में लगभग खत्म हो चुकी थी और इसे आधुनिक समय में फिर से जीवित किया गया। हिब्रू 3,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और शुरुआत में इसका इस्तेमाल यहूदी धर्म में मुख्य रूप से धार्मिक कामों और ज्ञान-विज्ञान के लिए होता था।
दूसरी सदी के आसपास हिब्रू रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा नहीं रही, लेकिन इसका इस्तेमाल एक पवित्र लिखित भाषा के रूप में जारी रहा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हिब्रू को फिर से जीवित किया गया। आज यह इज़राइल की आधिकारिक भाषा है और इसे 90 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं।
निष्कर्ष:
जो सबसे पुरानी भाषाएं आज बोली जाती हैं, वे साम्राज्यों के उत्थान और पतन की गवाह रही हैं, आधुनिक समाज के अनुकूल ढल गई हैं और आज लाखों लोगों द्वारा बोली जाती हैं। दुनिया की काव्यात्मक भाषा के रूप में तमिल, पवित्र भाषा के रूप में हिब्रू और शास्त्रीय भाषा के रूप में ग्रीक, अकेले ये तीन भाषाएं ही सैकड़ों, और कभी-कभी हजारों सालों के इतिहास को अपने में समेटे हुए हैं।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation