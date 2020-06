Roposo App क्या है, इसके लाभ, डाउनलोड कैसे करें, भाषाएं, चैनल, सुविधाएं और अन्य तथ्य

12 मई, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को संबोधित करते हुए नागरिकों से स्थानीय ब्रांडों को खरीदने और बढ़ावा देने का आग्रह किया था. उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' अभियान पर ज़ोर दिया. तब से, लोगों ने वैश्विक उत्पादों/ब्रांडों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिसमें गेम, ऐप्स इत्यादि शामिल हैं.

इस प्रकार, 'आत्म् निर्भर' बनने के लिए, लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए टिक्टोक और अन्य चीनी अनुप्रयोगों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया. इसके अलावा, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, डेटा सुरक्षा के कारण चीन के साथ जुड़े 52 मोबाइल अनुप्रयोगों को रेड-फ्लैग किया है, जिनमें टिक्टोक, SHAREit, WeChat इत्यादि शामिल हैं.

इसी के बीच ट्विटर पर ‘Roposo Truly MadeInIndia' ट्रेंड करने लगा. सोनम वांगचुक, जिन्होंने पहले इस बात का मंत्र दिया था कि कैसे हम चीनी उत्पादों का व्यवस्थित रूप से बहिष्कार कर सकते हैं, अभियान के समर्थन में ट्वीट भी किया. उन्होंने कहा कि रोपोसो टिक्टोक का एक विकल्प है और लोगों से इसे वैश्विक बनाने का आग्रह किया. यहीं आपको बता दें कि ऐप के अब तक 50 मिलियन से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं.

रोपोसो ऐप (Roposo App)

रोपोसो एक भारतीय वीडियो-शेयरिंग प्लेटफार्म है, जहाँ उपयोगकर्ता वीडियो और इमेज साझा कर सकते हैं. ऐप एंड्रॉइड (Android) और आईओएस (iOS) दोनों प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है. यह ऐप भारत की 10 भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें 25 से अधिक चैनल हैं. ऐप को 13-35 वर्ष की आयु के बीच के उपयोगकर्ता के आधार पर लक्षित किया गया है.

नवंबर 2019 में, InMobi's Glance द्वारा ऐप का अधिग्रहण किया गया था. 15 अगस्त 2016 को, Apple ने अपने भारतीय स्वतंत्रता दिवस विशेष संस्करण में रोपोसो को चित्रित किया. कंपनी का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है.

रोपोसो ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? (Languages Available in Roposo App)

ऐप वर्तमान में 10 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है- अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और मलयालम. ऐप डाउनलोड करने के बाद, आप अपनी पसंदीदा वीडियो भाषा भी चुन सकते हैं- हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, ओडिया और असमिया.

रोपोसो ऐप में उपलब्ध चैनल (Channels Available in Roposo App)

ऐप में वर्तमान में चैनल हैं- फॉर यू, बीट्स, हाहा टीवी, Soulful Quotes, फिल्मिस्तान, Wow, भक्ति, रोपोसो स्टार्स, Covid-19, Daily Wishes, Punjabi Way, क्रिएटिव स्पेस, कैप्चर, लुक गुड फील गुड, रंगोली समारोह, हंग्री टीवी, Digi, Politics, Fashion Quotient, न्यूज़, गबरू, स्पोर्ट्स टीवी, सिंगिंग स्टार्स, नेशन स्पीक्स और बज़ार.

रोपोसो ऐप की विशेषताएं (Features of the Roposo App)

उपयोगकर्ता वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और इस ऐप का उपयोग करके पैसे कमा सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं. अगर हम संपादन सुविधाओं (editing features) के बारे में बात करें तो ऐप ऑफर करता है- टिकटॉक, stickers & effects, टाइम-लैप्स, पोर्ट्रेट्स, natural light, स्टूडियो लाइट, contour light stage और स्टेज मोनो लाइट जैसे फिल्टर.

रोपोसो ऐप के संस्थापक और कुछ अन्य तथ्य (Founders and More about Roposo App)

ऐप की स्थापना तीन आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों- मयंक भंगडिया (Mayank Bhangadia), अविनाश सक्सेना (Avinash Saxena) और कौशल शुभंक (Kaushal Shubhank) ने की थी. ऐप को शुरू में एक फैशन सोशल नेटवर्क के रूप में लॉन्च किया गया था और बाद में इसके संस्करण 2.0 में लोगों द्वारा रोपोसो-टीवी के रूप में पोजीशन किया गया था. अब इसके लेटेस्ट वर्जन में रोपोसो- वीडियो स्टेटस, अर्निंग मनी, फ्रेंड्स चैट है. इसका मतलब है कि अब नवीनतम संस्करण के साथ आप पैसे कमा सकते हैं और रोपोसो के माध्यम से दोस्तों के साथ चैट भी कर सकते हैं.

अंत में अब जानते हैं रोपोसो ऐप को डाउनलोड करने के तरीके के बारे में (How to download Roposo App?)

1. Google Play Store (Android उपयोगकर्ता) या ऐप स्टोर (iOS) उपयोगकर्ताओं पर जाएं और 'Roposo' खोजें.

2. अब ऐप डाउनलोड करें.

3. अब सूची में से अपनी पसंदीदा भाषा चुनें.

4. अपना मोबाइल नंबर डालें और वेरिफिकेशन की प्रतीक्षा करें.

5. वेरिफिकेशनहोने के बाद, पूछे गए अनुसार अपने क्रेडेंशियल्स दर्ज करें.

6. आपको फिर से एक पसंदीदा वीडियो भाषा चुनने के लिए कहा जाएगा. उसको चुनें और अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

