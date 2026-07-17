ट्रेन छूटने पर कैसे वापस मिलेगा पैसा, जान लें TDR भरने का पूरा नियम

यदि आपको ट्रेन से सफर करना हो और स्टेशन पर देर से पहुंचने के कारण आपकी ट्रेन छूट जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि, रेलवे द्वारा आपकी टिकट का पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिये TDR फाइल करना होगा। इस लेख में हम पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे।

एक घंटे के भीतर करना होगा फाइल

यदि आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आपको ट्रेन छूटने के एक घंटे के भीतर टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट(TDR) फाइल करना होगा। यदि आप एक घंटे बाद टीडीआर फाइल करेंगे, तो रेलवे आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं, टीडीआर फाइल करने के बाद कम से कम 10 से 20 दिन इंतजार करना होगा। क्योंकि, इस पूरी प्रक्रिया में रेलवे द्वारा अपने स्तर पर जांच की जाती है। इसके बाद आपको अपना टिकट का पैसा वापस मिल जाएगा।

आपको ऐसे फाइल करना है TDR

अब हम टीडीआर भरने के बारे में जान लेते हैंः

-ट्रेन छूटने पर आपको सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या एप पर पहुंचना होगा।