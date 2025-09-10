दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ कौन-सा है, यह है नाम

दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ कौन-सा है? ज्यादातर विशेषज्ञ खारे पानी के मगरमच्छ को इस मामले में सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं। नर मगरमच्छ 20 फीट (6 मीटर) से ज्यादा लंबे हो सकते हैं और उनका वजन एक टन से भी अधिक हो सकता है। अब तक का सबसे बड़ा पुष्टि किया गया मगरमच्छ लोलोंग था, जिसकी लंबाई 20 फीट 3 इंच (6.17 मीटर) और वजन 1,075 किलोग्राम था। खारे पानी के मगरमच्छ लंबे, भारी और मांसल होते हैं। उनके जबड़े बहुत ताकतवर होते हैं और उनकी त्वचा मोटी और हड्डीदार शल्कों वाली होती है। ये मगरमच्छ एशिया और ऑस्ट्रेलिया की नदियों, दलदलों और तटीय इलाकों में रहते हैं। इस लेख में हम लोलोंग और दूसरे रिकॉर्ड बनाने वाले मगरमच्छों के बारे में जानेंगे। हम उनके आकार, ताकत, रहने की जगह और कहानियों पर नजर डालेंगे। आपको यह भी पता चलेगा कि वे इतने बड़े क्यों हो गए। अब तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ, जिसे भरोसेमंद तरीके से मापा गया है, वह "लोलोंग" है। यह खारे पानी का एक मगरमच्छ था, जिसे 2011 में फिलीपींस में पकड़ा गया था। इसकी लंबाई 6.17 मीटर (20.24 फीट) और वजन 1,000 किलोग्राम (2,200 पाउंड) से ज्यादा था।

नील नदी के मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ हर साल इंसानों पर सबसे ज्यादा हमलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें नील नदी के मगरमच्छ को सबसे घातक माना जाता है, जिसके कारण हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। प्राचीन काल के मगरमच्छ (जैसे सार्कोसूचस) बहुत बड़े होते थे, लेकिन उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वे अब विलुप्त हो चुके हैं। दुनिया में इंसानों के लिए कौन-सी मगरमच्छ प्रजाति सबसे खतरनाक मानी जाती है? नील नदी के मगरमच्छ (क्रोकोडायलस नीलोटिकस) को दुनिया भर में इंसानों के लिए सबसे खतरनाक मगरमच्छ प्रजाति माना जाता है। सभी मगरमच्छों में यह प्रजाति इंसानों की सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। अनुमान है कि यह हर साल लोगों पर 300 से ज्यादा हमले करती है, जिनमें से कई घातक होते हैं। नील नदी का मगरमच्छ उप-सहारा अफ्रीका और मेडागास्कर में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इंसानी बस्तियों के पास रहना, अपने इलाके को लेकर आक्रामक व्यवहार और बहुत ज्यादा ताकत इसे खास तौर पर खतरनाक बनाती है।

रिपोर्टों और अध्ययनों में इंसानों पर हमलों की संख्या और गंभीरता के मामले में इसे लगातार दूसरे सभी मगरमच्छों से ऊपर रखा जाता है, जिसमें खारे पानी का खतरनाक मगरमच्छ भी शामिल है। खारे पानी के मगरमच्छ भी बहुत खतरनाक होते हैं और उनके आक्रामक स्वभाव और विशाल आकार के कारण उनका अक्सर जिक्र होता है। लेकिन, आंकड़ों के हिसाब से नील नदी के मगरमच्छ को ही इंसानों के लिए सबसे घातक माना जाता है। खारे पानी के मगरमच्छ का अब तक का सबसे बड़ा दर्ज आकार क्या है? अब तक का सबसे बड़ा खारे पानी का मगरमच्छ, जिसे भरोसेमंद तरीके से मापा गया, वह लोलोंग था। इसे 2011 में फिलीपींस में पकड़ा गया था। लोलोंग की लंबाई आश्चर्यजनक रूप से 20 फीट 3 इंच (6.17 मीटर) थी और उसका वजन लगभग 2,400 पाउंड था। विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की थी। इसे आधुनिक इतिहास में कैद या जंगल में मापा गया अब तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ माना जाता है। कुछ अन्य बड़े खारे पानी के मगरमच्छों में शामिल हैं: