जानें भारत के युवा ग्रैंडमास्टर R. Praggnanandhaa के बारें में 5 रोचक बातें

विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और 18 वर्षीय युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रग्गनानंद के बीच शतरंज विश्व कप फाइनल के पहले दो मुकाबले ड्रा रहे. शतरंज विश्व कप 2023 में प्रग्गनानंद के पास विश्वनाथन आनंद के बाद यह टाइटल जीतने का सुनहरा मौका है. जानें भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रग्गनानंद के बारें में 5 रोचक बातें.

#FIDEWorldCup | India's R Praggnanandhaa and World No 1 Magnus Carlsen to play the tie-breaker set of World Cup final today after two draws. pic.twitter.com/viuxtNxxdQ

