World Elder Abuse Awareness Day 2020: Current Objective, history and Significance

जैसे-जैसे बड़े लोगों की आबादी और लंबी उम्र बढ़ती जा रही है, इन दिनों बड़े लोगों का दुरुपयोग भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। यह न केवल स्वास्थ्य, बड़ों के मानव अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि मृत्यु का कारण भी बनता है। इसलिए, जब भी और जहां भी आवश्यक हो, इसे रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

क्या है एल्डर एब्यूज?

पूरी दुनिया में, हम बड़े लोगों के साथ दुर्व्यवहार देख सकते हैं और यह एक बहुत ही आम समस्या है कि उनके जीवन में बड़े चेहरे हैं। शारीरिक, भावनात्मक, यौन, वित्तीय और उपेक्षा जैसे कई रूपों में बड़े दुरुपयोग को देखा जा सकता है। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि बुजुर्ग भी इंसान हैं, वे भी गरिमा और सम्मान के पात्र हैं, जैसा कि अन्य आयु वर्ग के लोग चाहते हैं? बुजुर्ग भी माता-पिता की तरह होते हैं और किसी के माता-पिता होते हैं। उनकी वजह से हम दुनिया में आए और जब उन्हें हमारी ज़रूरत हुई, तो हमने उन्हें छोड़ दिया। हमें समस्या के मुख्य कारण और कारण को समझना होगा और बड़ों को छोड़ने के बजाय इसे सुलझाना होगा।

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2020: इतिहास

इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 को पारित करके इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज (INPEA) के अनुरोध के बाद आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, लगभग 1in 6 पुराने लोग कुछ प्रकार के दुरुपयोग का अनुभव करते हैं। यह दुनिया भर में आबादी उम्र के रूप में वृद्धि की भविष्यवाणी की है। कोई शक नहीं कि बड़े दुरुपयोग से गंभीर शारीरिक चोटें और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। यह एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है जो दुनिया भर के लाखों वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को प्रभावित करता है।

माता-पिता के 2019 का वैश्विक दिवस: इतिहास और महत्व

अनुमान बताते हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की वैश्विक आबादी 2050 तक युवा लोगों की संख्या को पार कर जाएगी। इन परिवर्तनों से बुजुर्गों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शोध से यह भी पता चला है कि बुजुर्ग दुरुपयोग, उपेक्षा, हिंसा और शोषण सबसे बड़े मुद्दों में से एक है जो दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों का सामना कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, 4 से 6 प्रतिशत बुजुर्ग किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं और जिनमें से एक बड़ा प्रतिशत अप्राप्य है। विश्व में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की आबादी दोगुनी से अधिक होगी जो 2015 में 900 मिलियन से 2050 में लगभग 2 बिलियन हो गई है।

इस दिन को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज और संयुक्त राष्ट्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी लॉन्च किया गया था।

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस: उद्देश्य

The main objective of this day is to provide an opportunity for communities around the globe to promote a better understanding of abuse and neglect of older persons by creating awareness of the cultural, social, economic and demographic processes affecting elder abuse and neglect.

The World Elder Abuse Awareness Day 2020 theme'"Lifting Up Voices".

World Elder Abuse Awareness Day 2019: Theme

The theme of World Elder Abuse Awareness Day is "Lifting Up Voices". The National Center on Elder Abuse (NCEA) and the National Clearinghouse on Abuse in Later Life (NCALL) invites to join in Lifting Up Voices for World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) 2019. This theme will serve as a platform for unifying Elder Justice and Violence against Women by sharing the lived experiences of older people.

Note: The UN also observes an International Day of Older Persons on 1 October every year to recognise the contributions to older persons and to examine issues that affect their lives.

Elder Abuse: Key Facts to remember

According to UN:

- Around 1 in 6 older people face some kind of abuse, this figure is higher than previously estimated and it is predicted that it will rise as populations aged worldwide.

- Older people that are living in institutions than in the community, rates of abuse for older people are higher.

- The problem of elder abuse may lead to serious physical injuries and long-term psychological consequences.

- As various countries are experiences rapidly ageing populations, so problem of elder abuse is predicted to increase.

- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की वैश्विक जनसंख्या 2015 में 900 मिलियन से 2050 में लगभग 2 बिलियन से अधिक होगी।

इसलिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2019 हर साल 15 जून को मनाया जाता है ताकि उन समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके जो बड़े लोगों का सामना करती हैं और दुर्व्यवहार से गंभीर शारीरिक चोटें, मानसिक आघात और मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। हम सभी को अपने बड़ों को सोचना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए कि वे भी समाज का हिस्सा हैं, वास्तव में उनकी वजह से ही हम दुनिया में आए। हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आखिरकार उन्हें भी गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी जरूरतों को पूरा करें और जब भी और जहां भी आवश्यक हो, समर्थन प्रदान करें।

