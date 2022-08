First In India: भारत के मिशन मंगल पर आधारित पहली संस्कृत डाक्यूमेंट्री है ‘यानम’, जानें

ISRO के सफल ‘मिशन मंगल’ पर बनी संस्कृत डाक्यूमेंट्री ‘यानम’ का प्रीमियर रविवार को संपन्न हुआ. भारत की ये पहली संस्कृत डाक्यूमेंट्री साइंस और स्पेस प्रेमियों के दिल में जगह बनाने में भी कामयाब रही. चेन्नई में आयोजित फिल्म प्रीमियर में ISRO अध्यक्ष एस सोमनाथ, पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन के अलावा विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन, फिल्म के निर्देशक विनोद मनकारा, प्रोडूसर ए.वी अनूप के साथ और कई अन्य मुख्य अतिथि शामिल रहें.

पहली संस्कृत डाक्यूमेंट्री है ‘यानम’

गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा साल 2013 में मंगलयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था. इस सफलता से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात, इंजीनियरिंग से जुड़े पहलुओं को देश की पहली संस्कृत डाक्यूमेंट्री ‘यानम’ (हिंदी में वाहन) में दिखाया गया है. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विनोद मनकारा बताते हैं, “ ये फिल्म पूरी तरह से भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत में बनी है. लोगों को लगता है कि संस्कृत सिर्फ भक्ति रस की भाषा है, इससे बस श्लोक और उपनिषद लिखे जाते हैं. लेकिन हमें लोगों की इसी अवधारणा को तोड़ना है.”

'Yaanam' is the world's first science-sanskrit film &it is entirely about India's Mars Orbiter Mission(Mangalyaan), how #indian #isro scientists succeeded on maiden attempt(a world 1st).This 44-min documentary features fmr Chairman Dr.Radhakrishnan & others, all speak #sanskrit pic.twitter.com/VEWcyN0lmS

उन्होंने बताया कि 44 मिनट की इस फिल्म में मंगलयान से जुड़े विज्ञान और वैज्ञानिक तथ्यों को आम आदमी के लिए सरल बनाने का प्रयास किया गया है. जिससे कि हर आयु, हर वर्ग ISRO के वैज्ञानिकों की मेहनत और लग्न को समझ और सराह सके.

डॉ के. राधाकृष्णन की किताब पर बनी है फिल्म

‘यानम’, ये फिल्म पूरी तरह से डॉ. के राधाकृष्णन की लिखी हुई किताब ‘माय ओडिसी’ पर आधारित है. साथ ही ISRO के पास मौजूद मिशन मंगल से जुड़ी आर्काइव वीडियो ने भी फिल्म को कम्पलीट करने में ख़ासा रोल निभाया है.

फिल्म के निर्देशक बताते हैं कि फिल्म को बनाने में ISRO के वैज्ञानिकों का सपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन डॉ. एस सोमनाथ और प्रोडूसर डॉ ए.वी अनूप की वजह से ही भारत की पहली संस्कृत साइंस डाक्यूमेंट्री बन कर तैयार हो पायी है.

Directed by national award-winning filmmaker Vinod Mankara , ‘Yaanam’ is produced by AVA productions & documentary will have its world premiere today in #chennai #TamilNadu #india ,in the presence of #ISRO leadership & senior scientists



It will be available on OTT/YouTube soon! https://t.co/z9Qf3npzzX pic.twitter.com/S44EPlNaMT