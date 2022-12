IWIS 2022 : इंडिया वॉटर इम्पैक्ट समिट- 2022 का उद्घाटन, जानें किस थीम पर आधारित है समिट

India Water Impact Summit 2022: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंडिया वॉटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है. यह तीन दिवसीय समिट 15-17 दिसंबर के मध्य आयोजित की जा रही है.

यह समिट, पहले के सम्मेलनों की तरह दुनिया भर की उन दर्जनों प्रौद्योगिकी और नवाचार कंपनियों को भी अवसर प्रदान करेगा जो नदी घाटियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर समाधान पेश करने के इच्छुक हैं.

इस समिट में देश-विदेश के विशेषज्ञ बड़ी नदी घाटियों में विलुप्त होने वाली छोटी नदियों के संरक्षण आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखेंगे.

Hon'ble Minister of Jal Shakti, Sh @gssjodhpur inaugurates the three-day 7th edition of the India Water Impact Summit 2022. It acts as a platform to discuss, debate & deliberate on the restoration & conservation of small rivers in a large basin.#IWIS #IWIS2022#NamamiGange pic.twitter.com/XDukyTnfvW