Most polluted city in India: CPCB रिपोर्ट जारी, जानें कौन रहे 2022 में भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर

CPCB report: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) के द्वारा जारी ताजे आंकड़ो के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर (Polluted city) दिल्ली था.

एनसीएपी ट्रैकर (NCAP Tracker) द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 लेवल का प्रदूषण था जो सामान्य और सुरक्षित लेवल से दोगुने स्तर पर था. साथ ही यह तीसरी सबसे अधिक औसत PM10 कंसंट्रेशन पर भी था.

PM2.5 छोटे कण (tiny particulate) होते हैं जिनका व्यास (diameter) 2.5 माइक्रोन से कम होता है और यह फेफड़ों (lungs) और रक्तप्रवाह (bloodstream) में प्रवेश कर उन्हें प्रभावित कर सकते है.

सितंबर 2022 में, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर सघनता (particulate matter concentration) में 40 प्रतिशत की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है.

