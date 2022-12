स्टार्टअप ‘Myplan8’ ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप किया लॉन्च, जानें इसके बारें में

Carbon Footprint Calculator: ग्रीन टेक स्टार्टअप फर्म Myplan8 ने हाल ही में, लोगों को उनके कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) के बारे में संवेदनशील (सेंसिटाइज) बनाने और कार्बन इमिशन को कम करने में मदद के लिए एक ऐप लांच किया है.

'Myplan8' के अनुसार, यह ऐप लोगों के प्रतिदिन की एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने में मदद करेगा. इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने से सम्बंधित कार्बन फुटप्रिंट रिकॉर्ड की जानकारी रख सकेगा.

इस अवसर पर 'Myplan8' की को-फाउंडर निधि मेहरा ने कहा कि हर देश कार्बन फुटप्रिंट में कमी पर जोर देता है. हमारा लक्ष्य Myplan8 में 100 मिलियन लोगों को रजिस्टर करना है और 2030 तक लगभग 1 गीगा टन कार्बन इमिशन को ख़त्म करना है.

