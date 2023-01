ओडिशा को मिला UN-वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023, जानें किस पहल के लिए मिला अवार्ड

World Habitat Awards 2023: ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहल जगा मिशन (Jaga Mission) के लिए यूएन-हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 (UN-Habitat's World Habitat Awards 2023) जीता है. इस पहल ने यह अवार्ड दूसरी बार जीता है.

जगा मिशन, ओडिशा में चलाया जा रहा एक स्लम उपग्रेडिंग प्रोग्राम (slum upgrading program) है. जिसकी मदद से झुग्गीवासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है.

