Fiji's new PM: सितिवेनी राबुका बने फिजी के नए प्रधानमंत्री, 16 साल बाद फिजी को मिला नया पीएम

Fiji's new PM: साउथ पैसिफिक देश, फिजी की संसद ने सितिवेनी राबुका (Sitiveni Rabuka) को देश का नया प्रधानमंत्री चुने जाने की घोषणा की है. संसद में हुई वोटिंग में राबुका के पक्ष में 28 वोट पड़े जबकि पूर्व पीएम वोरोक फ्रैंक बैनिमारामा को 27 वोट मिले. वह देश के 12वें प्रधानमंत्री बने है और यह उनका दूसरा कार्यकाल है.

यह घोषणा फिजियन संसद के नव-निर्वाचित अध्यक्ष नाइकामा लालबालावु ने की है. 16 वर्षों के बाद फिजी में किसी को नया पीएम चुना गया है. इसके साथ ही वोरोक फ्रैंक बैनिमारामा के 16 वर्षो के शासन का अंत हो गया है.

फिजी में जनरल इलेक्शन के बाद से ही नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिल रहा था. फिजी में हुए पिछले दो लोकतांत्रिक चुनावों में बैनिमारामा की फिजी फर्स्ट पार्टी ने जीत हासिल की थी.

फिजी की सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी, राबुका के पीपुल्स एलायंस और नेशनल फेडरेशन पार्टी के साथ गठबंधन करके नई सरकार का गठन किया है.

सितिवेनी राबुका वर्ष 2021 में गठित पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स अलायंस के नेता हैं. वह 1992 से 1999 तक फिजी के पीएम रहे थे. उन्होंने 1968 से 1991 तक फिजी की सेना में भी अपनी सेवाएं दी है.

राबुका की शिक्षा न्यूजीलैंड के आर्मी स्कूल से हुई है जहाँ से वह 1973 में ग्रेजुएट हुए थे. बाद में उन्होंने 1979 में इंडियन डिफेन्स सर्विस स्टाफ कॉलेज से पीजी की डिग्री हासिल की.

सितिवेनी राबुका के पीएम बनने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी है. एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि 'मैं भारत और फिजी के बीच घनिष्ठ और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं'.

Congratulations @slrabuka on your election as the Prime Minister of Fiji. I look forward to working together to further strengthen the close and long-standing relations between India and Fiji.