Bihar Board Date Sheet 2026: जल्द होगी जारी; यहां देखें BSEB मैट्रिक और इंटर की संभावित टाइम टेबल

Nov 7, 2025, 18:41 IST

Bihar Board Exam Date Sheet 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी करेगा। पिछले सालों के ट्रेंड्स को देखें तो, बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित कर सकता है। बोर्ड ने BSEB बोर्ड परीक्षाओं के लिए Registration की प्रक्रिया पूरी कर ली है। डेट शीट के लिए, Candidates को BSEB की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in को लगातार देखते रहना होगा।

BSEB मैट्रिक, इंटर परीक्षा डेट शीट 2026 कैसे चेक करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं की बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 की टाइम टेबल चेक करने के लिए, छात्रों को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

1. आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर, ‘Students Section’ के तहत 'Examination Schedule' पर क्लिक करें।

3. ‘Bihar Board Matric Time Table 2026/Bihar Board Intermediate Time Table 2026’ पर क्लिक करें।

4. BSEB इंटर/मैट्रिक डेट शीट 2026 की PDF फाइल खुल जाएगी।

5. तारीखों को चेक करें और भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लें।

पिछले पांच एग्जाम साइकिल के ट्रेंड्स को देखें तो, BSEB कक्षा 12 की परीक्षाएं 2026 के फरवरी की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, BSEB कक्षा 10 की परीक्षाएं 2026 के मध्य फरवरी से शुरू हो सकती हैं।

