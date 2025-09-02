Bihar NEET UG: MBBS और BDS दाखिले के लिए दूसरे राउंड की च्वाइस फिलिंग 5 से, जानें योग्यता

Bihar NEET UG Counselling: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने राज्य की 85 प्रतिशत मेडिकल और डेंटल सीटों के लिए दूसरे राउंड के नामांकन की तारीख जारी कर दी है।
नीट यूजी के जरूरी तारीख
दूसरे राउंड के लिए चॉइस फिलिंग 5 सितंबर से शुरू होने वाली है। वही, चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 8 सितंबर निर्धारित की गई है। दूसरे राउंड की प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट 12 सितंबर को जारी की जाएगी। वहीं, 15 से 18 सितंबर तक इनरॉल्मेंट और वेरिफिरेशन सर्टिफिकेट होगा।
मिलेगा अपग्रेडेशन का मौका
बीसीईसीईबी ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को पहले राउंड में सीटें आवंटित हुई हैं और उन्होंने दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं चुना है, तो दूसरे राउंड के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प हां में दिया गया है और अपने प्रमाणपत्रों का सत्यापन करा लिया है, ऐसे अभ्यर्थी यदि राउंड-1 से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो वे 2 से 3 सितंबर की शाम 4 बजे तक सीट छोड़ सकते हैं।
- जिन अभ्यर्थियों को राउंड-1 काउंसलिंग के माध्यम से सीटें आवंटित हुई हैं, लेकिन किसी कारणवश वे अपने आवंटित संस्थान में जाकर डीवी नहीं कर पाए हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को स्वतः फ्री एग्जिट मिल गया माना गया है। पहले भरा गया ऐसा कोई भी विकल्प अमान्य हो गया है।
- ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके पहले भरे गए विकल्प अमान्य हो गए हैं, यदि वे अब राउंड-2 काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें पुनः नया विकल्प भरना अनिवार्य होगा। अन्यथा वे राउंड-2 काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे।
जिन अभ्यर्थियों ने राउंड-1 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर सफलतापूर्वक DV किया था और राउंड-2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया में त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
कैसे बदले विकल्प?
यदि कोई अभ्यर्थी अपना विकल्प बदलना चाहते हैं, तो वे ऑनलाइन पोर्टल UGMAC-2025 के माध्यम से अपने खाते में लॉग इन करके अपने विकल्प को संपादित करके इसे बदल सकते हैं। उन्हें राउंड-1 काउंसलिंग में आवंटित विकल्प को चॉइस फर्स्ट लिस्ट में बनाए रखना अनिवार्य है।
इस दिन से होगी एमसीसी दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने एमबीबीएस और डेंटल के 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के लिए नीट यूजी की दूसरे राउंड की काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 4 सितंबर से शुरू होंगे। वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर 9 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
