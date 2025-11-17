CMAT 2026 के रजिस्ट्रेशन आज बंद हो रहे है, cmat.nta.nic.in पर जल्द करें रजिस्टर

CMAT 2026 Registration: कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए आवेदन विंडो आज, 17 नवंबर, 2025 को बंद हो जाएगी। जो कैंडिडेट CMAT 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।

CMAT 2026 परीक्षा की तारीख की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दी गई समय-सीमा के अंदर आवेदन फॉर्म पूरा कर लें।

CMAT 2026 रजिस्ट्रेशन विंडो आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट के लिए CMAT 2026 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सीधा लिंक भी यहां दिया गया है।

CMAT 2026 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

CMAT 2026 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो आज रात 11:50 बजे तक खुली है। जो कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वे आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।