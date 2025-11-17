School Holiday on 17 November
Focus
Quick Links
News

CMAT 2026 के रजिस्ट्रेशन आज बंद हो रहे है, cmat.nta.nic.in पर जल्द करें रजिस्टर

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 17, 2025, 16:54 IST

NTA आज, यानी 17 नवंबर, 2025 को CMAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन विंडो बंद कर देगा। जो योग्य कैंडिडेट अभी तक कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
CMAT 2026 Registration Close Today at cmat.nta.nic.in
CMAT 2026 Registration Close Today at cmat.nta.nic.in
Register for Result Updates

CMAT 2026 Registration: कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए आवेदन विंडो आज, 17 नवंबर, 2025 को बंद हो जाएगी। जो कैंडिडेट CMAT 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।

CMAT 2026 परीक्षा की तारीख की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दी गई समय-सीमा के अंदर आवेदन फॉर्म पूरा कर लें।

CMAT 2026 रजिस्ट्रेशन विंडो आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट के लिए CMAT 2026 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सीधा लिंक भी यहां दिया गया है।

CMAT 2026 Registration - यहां क्लिक करें

CMAT 2026 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

CMAT 2026 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो आज रात 11:50 बजे तक खुली है। जो कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वे आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1: CMAT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: CMAT 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: नए रजिस्ट्रेशन लिंक में जरूरी जानकारी दर्ज करें

स्टेप 4: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5: सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6: आवेदन फीस जमा करें।

स्टेप 7: सेव करें और सबमिट पर क्लिक करें।

CMAT 2026 परीक्षा फीस

CMAT 2026 के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को कैटेगरी के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करनी होगी। फीस की जानकारी नीचे देखें।

General (UR Male- ₹ 2500/- Female- ₹ 1250/- 
Gen-EWS/ SC/ST/PwD /PwBD/*OBC-(NCL) Male- ₹ 1250/- Female- ₹ 1250/-
Third gender   ₹ 1250/-

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News