Delhi Government Initiatives: विजुएल इम्पेरीएड कॉलेज गर्ल्स के लिए हर जिले में High-Tech हॉस्टल खोलेगा, देखें अपडेट

By Akshara Verma
Nov 7, 2025, 18:02 IST

दिल्ली सरकार हर जिले में इम्पेरीएड कॉलेज गर्ल्स छात्राओं के लिए हॉस्टल खोलने की तैयारी में है। सेवा पखवाड़ा के दौरान तिमारपुर में इम्पेरीएड कॉलेज गर्ल्स छात्राओं के लिए एक हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। हॉस्टल से जूड़ी अपडेट यहां देखें।

Delhi Govt to Open Hostels for Visually Impaired College Girls
दिल्ली सरकार ने राजधानी की इम्पेरीएड कॉलेज गर्ल्स छात्राओं के लिए दिल्ली के हर जिले में सुविधाओं से लैस सुरक्षित हॉस्टल खोलने की योजना बना रही है। यह घोषणा समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने नजफगढ़ के ईसापुर गाँव में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के माध्यमिक आवासीय विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान की। 

मंत्री ने बताया कि शहर भर में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए कई हॉस्टल लापरवाही के कारण बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों में भी अनियमितताएँ सामने आई हैं। 

मंत्री के जारी बयान के अनुसार, ईसापुर आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अनाथ छात्रों के लिए स्थापित किया गया था, जहां उन्हें निःशुल्क आवास, भोजन, गणवेश, लेखन सामग्री और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण के दौरान, मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित आवासीय वातावरण सुनिश्चित करने पर है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बंद छात्रावासों को फिर से खोलने और नए छात्रावास बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

सेवा पखवाड़े के दौरान तिमारपुर में विजुएल इम्पेरीएड कॉलेज छात्राओं के लिए एक छात्रावास का उद्घाटन किया गया। सरकार दिलशाद गार्डन स्थित संस्कार आश्रम और दिल्ली के प्रत्येक जिले में एक छात्रावास फिर से खोलने की भी योजना बना रही है।


Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

