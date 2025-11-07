GSEB Exam 2026: गुजरात बोर्ड SSC, HSC के लिए फॉर्म फिलिंग gsebeservice.com पर आज से शुरू; यहां देखें जरूरी तारीखें

GSEB Exam 2026: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB) ने गुजरात बोर्ड SSC, HSC परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तारीखों और परीक्षा फीस की जानकारी जारी की है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट को जरूरी तारीखें देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट gsebeservice.com पर जाना होगा। छात्रों को 6 दिसंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे तक अपने ऑनलाइन आवेदन पूरे करने होंगे। बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार, कक्षा 10 संस्कृत प्रथम और कक्षा 12 साइंस स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम, वोकेशनल स्ट्रीम, यू.यू. बेसिक स्ट्रीम्स और संस्कृत मध्यमिका के लिए GSEB के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आज दोपहर 12 बजे से भरे जा सकते हैं।

GSEB परीक्षा 2026 की मुख्य बातें

गुजरात बोर्ड परीक्षा 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: