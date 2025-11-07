GSEB Exam 2026: गुजरात बोर्ड SSC, HSC के लिए फॉर्म फिलिंग gsebeservice.com पर आज से शुरू; यहां देखें जरूरी तारीखें

GSEB Exam 2026: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB) ने गुजरात बोर्ड SSC, HSC परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तारीखों और परीक्षा फीस की जानकारी जारी की है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट को जरूरी तारीखें देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट gsebeservice.com पर जाना होगा। छात्रों को 6 दिसंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे तक अपने ऑनलाइन आवेदन पूरे करने होंगे। बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार, कक्षा 10 संस्कृत प्रथम और कक्षा 12 साइंस स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम, वोकेशनल स्ट्रीम, यू.यू. बेसिक स्ट्रीम्स और संस्कृत मध्यमिका के लिए GSEB के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आज दोपहर 12 बजे से भरे जा सकते हैं।
GSEB परीक्षा 2026 की मुख्य बातें
गुजरात बोर्ड परीक्षा 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
अवलोकन
|
विवरण
|
घटना नाम
|
जीएसईबी परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू
|
परीक्षा का नाम
|
गुजरात बोर्ड माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (SSC) परीक्षा 2026गुजरात बोर्ड उच्चतर माध्यमिक (School) प्रमाणपत्र (HSC) परीक्षा 2026
|
बोर्ड का नाम
|
गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB)
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
राज्य
|
गुजरात
|
कक्षाओं
|
माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (SSC) - कक्षा 10उच्चतर माध्यमिक (School) प्रमाणपत्र (HSC) - कक्षा 12
|
धारा
|
सामान्यविज्ञान
|
परीक्षा तिथि
|
फरवरी 2026
|
आवेदन तिथियां
|
7 नवंबर - 6 दिसंबर, 2025 दोपहर 12 बजे तक
GSEB परीक्षा 2026: कक्षा 12 जनरल स्ट्रीम के लिए फीस
कैंडिडेट गुजरात बोर्ड 12वीं जनरल स्ट्रीम की फीस के बारे में जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं:
|
श्रेणियाँ
|
फीस
|
नियमित छात्र
|
580 रुपये
|
नियमित पुनरावर्तक (एक विषय)
|
175 रुपये
|
नियमित पुनरावर्तक (दो विषय)
|
255 रुपये
|
नियमित पुनरावर्तक (तीन विषय)
|
345 रुपये
|
नियमित पुनरावर्तक (तीन से अधिक विषय)
|
580 रुपये
|
व्यक्तिगत उम्मीदवार (एक विषय)
|
175 रुपये
|
व्यक्तिगत उम्मीदवार (दो विषय)
|
265 रुपये
|
व्यक्तिगत उम्मीदवार (तीन विषय)
|
345 रुपये
|
जीएसओएस नियमित उम्मीदवार
|
560 रुपये
|
जीएसओएस रिपीटर (एक विषय)
|
175 रुपये
कैंडिडेट को हर प्रैक्टिकल विषय के लिए 100 रुपये की फीस देनी होगी। बोर्ड ने सभी कैटेगरी की छात्राओं और विकलांग कैंडिडेट के लिए परीक्षा फीस में छूट दी है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation