IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Focus
Quick Links
News

Gujarat NEET UG 2025: शुरू हुई गुजरात नीट यूजी राउंड-2 की काउंसलिंग शुरू, MBBS-BDS में प्रवेश के लिए करें रजिस्ट्रेशन

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Sep 2, 2025, 15:07 IST

Gujarat NEET UG 2025: गुजरात में नीट यूजी 2025 की राउंड-2 काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यार्थी 5 सितंबर तक ऑनलाइन पिन (PIN) खरीदकर पंजिकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

Gujrat NEET Councelling Round 2
Gujrat NEET Councelling Round 2
Register for Result Updates

Gujarat NEET UG 2025 Round 2 Counselling Registration: गुजरात में एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) कोर्स में एडमिशन लेने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि नीट यूजी 2025 ने राउंड-2 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज (ACPUGMEC) ने सभी योग्य कैंडिडेट से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट medadmgujarat.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन PIN खरीदना होगा, जिसकी लास्ट डेट 5 सितंबर 2025 है। वहीं, PIN खरीदने के लिए अभ्यर्थियों को 11 हजार का भुगतान करना होगा, जिसमें से 1,000 रुपये नॉन-रिफंडेबल फीस और 10,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अगर किसी उम्मीदवार ने राउंड 1 कांउसिंग के दौरान 11,000 रुपये का PIN खरीदा था, लेकिन किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, वे दोबारा बिना पिन खरीदे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन कैंडिडेट्स को नए पिन खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करना होगा अपॉइंटमेंट बुक-

  • वेरिफिकेशन 4 से 6 सितंबर 2025 तक चलेगी।

  • हेल्प सेंटर का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक।

  • रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर बंद रहेगा।

लोकल कोटा के लिए जरूरी दस्तावेज

जो छात्र श्रीमती एनएचएल म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद या एसएमआईएमईआर, सूरत में स्थानीय कोटे के तहत आवेदन कर रहे हैं, उन्हें संबंधित कॉलेज के डीन से स्थानीय छात्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

 

Related Stories

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More
Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News