Gujarat NEET UG 2025: शुरू हुई गुजरात नीट यूजी राउंड-2 की काउंसलिंग शुरू, MBBS-BDS में प्रवेश के लिए करें रजिस्ट्रेशन

Gujarat NEET UG 2025 Round 2 Counselling Registration: गुजरात में एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) कोर्स में एडमिशन लेने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि नीट यूजी 2025 ने राउंड-2 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज (ACPUGMEC) ने सभी योग्य कैंडिडेट से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट medadmgujarat.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन PIN खरीदना होगा, जिसकी लास्ट डेट 5 सितंबर 2025 है। वहीं, PIN खरीदने के लिए अभ्यर्थियों को 11 हजार का भुगतान करना होगा, जिसमें से 1,000 रुपये नॉन-रिफंडेबल फीस और 10,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अगर किसी उम्मीदवार ने राउंड 1 कांउसिंग के दौरान 11,000 रुपये का PIN खरीदा था, लेकिन किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, वे दोबारा बिना पिन खरीदे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन कैंडिडेट्स को नए पिन खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है।