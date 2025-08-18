MP NEET UG Counselling 2025: एमपी नीट यूजी काउंसलिंग रिजल्ट कल dme.mponline.gov.in पर होगा जारी, यहां देखें परिणाम

News

MP NEET UG Counselling 2025: एमपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार एक बार सीट आवंटन परिणाम घोषित होने पर dme.mponline.gov.in पर देख सकते हैं।

MP NEET UG Counselling 2025: लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश कल, 19 अगस्त को एमपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के पहले दौर के सीट आवंटन परिणाम की घोषणा करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद, एमपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार dme.mponline.gov.in पर सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं। पहले दौर का सीट आवंटन परिणाम 6 अगस्त को घोषित होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 05/08/2025 को जारी सूचना में अखिल भारतीय काउंसलिंग के पहले चरण की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पहले चरण की संशोधित समय-सारणी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य कोटे की सीटों की काउंसलिंग की संशोधित समय-सारणी जारी होने के बाद जारी की जाएगी।" संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारों को 7 से 11 अगस्त के बीच पंजीकरण और अपनी प्रोफ़ाइल व पंजीकरण विवरण संपादित करने की अनुमति दी गई थी।

पंजीकृत उम्मीदवारों की संशोधित राज्य मेरिट सूची 12 अगस्त को जारी की गई थी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी और पंजीकृत नए उम्मीदवारों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने विकल्प भरने और लॉक करने थे। MP NEET UG Counselling 2025: एमपी नीट यूजी सीट आवंटन परिणाम के बाद क्या होगा? संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार, मेडिकल और डेंटल सीटों के पहले दौर में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 19 से 23 अगस्त के बीच दस्तावेज़ सत्यापन और प्रवेश के लिए आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उम्मीदवार 19 से 24 अगस्त के बीच कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन इस्तीफा दे सकते हैं या अपना प्रवेश रद्द कर सकते हैं। प्रवेश के समय, वे दूसरे दौर में सीटों में कमी का विकल्प भी चुन सकते हैं। MP NEET UG Counselling 2025: कैसे देखें परिणाम 1. डीएमई, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट - dme.mponline.gov.in पर जाएं। 2. यूजी काउंसलिंग पेज खोलें और फिर होम पेज पर उपलब्ध राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम लिंक पर क्लिक करें।