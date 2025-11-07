WBSSC Result 2025 OUT
New NCERT Math Book: कक्षा 7वीं अब सिर्फ 'गणना' ही नहीं, बल्कि Algebra के साथ सीखेंगे प्राचीन मैथमेटिक्स

Nov 7, 2025, 12:00 IST

NCERT New Maths Book for 7th Class: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के अनुसार कक्षा 7वीं के लिए गणित की किताबों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह किताब सिर्फ जोड़, घटाव और गुणा-भाग जैसे गणना ही नहीं बल्कि यह छात्रों को Algebra की गहरी समझ देंगी। साथ ही, यह प्राचीन मैथमेटिक्स से भी बच्चों को जोड़ेगी। अब गणित की किताबों में विकसित हुए Algebra और Geometry जैसे टॉपिक शामिल होंगे जिनके बारे में विस्तार से छात्रों को पढ़ाया जाएगा। 

Historical Context in Maths Textbooks: प्राचीन मैथमेटिक्स की शुरुआत 

नई किताब का सबसे अट्रैक्टिव पहलू यह है कि अब बच्चे प्राचीन मैथमेटिक्स के सिद्धांतों को सिलेबस में शामिल किया गया है, जो छात्रों को बताएगा कि कैसे भारत में गणित को महत्व दिया जाता था। 

  • छात्रों को यह जानने को मिलेगा कि शून्य (ZERO) की भारत में ही विकसित हुई, जिसने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
  • किताबों में महान जैसे गणितज्ञों आर्यभट्ट और भास्कर के कार्यों और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में पढ़ाया जाएगा। 
  • छात्रों को Algebra की प्राचीन भारतीय ग्रंथों और सिद्धांतों में मौजूद जड़ों के बारे में बताया जाएगा। 

Algebra आसान और मजेदार तरीके से सीखेंगे।

कक्षा 7वीं के छात्र अब आने वाली नई गणित भाग 2 की किताब से Algebra को आसान तरीकों से सीखेंगे।  

विषय  नई किताब का महत्व 
बीजीय व्यंजक (Algebraic Expressions) चर (Variables) और अचर (Constants) को पहचानने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, जीवन के उदाहरणों से जोड़कर बच्चों को यह सिखाया जाएगा।
समीकरणों का निर्माण (Forming Equations) 'कथा' (Word Problems) के रूप में समस्याओं को समीकरणों में बदलने के बारे में सीखाया जाएगा। 
घातांक और घात (Exponents and Powers) मुश्किल संख्याओं को आसान रूप में लिखने और समझने के नियमों के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। 

NCERT क्यों कर रही हैं यह बदलाव? 

NCERT की नई किताबें NEP से जुड़ी एक पहल है। किताबों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System) को शिक्षा में शामिल करना और बढ़ावा देना है.। साथ ही, छात्रों को रटने की जगह समझ और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है।

1. छात्रों में सिर्फ गणना करना नहीं, बल्कि समस्याओं को समझ के साथ हल करना भी सिखाएगा।   

2. भारतीय ज्ञान परंपरा से छात्रों को जोड़कर उनमें अपने देश की वैज्ञानिक विरासत के प्रति गर्व की भावना पैदा करना।

3. Algebra और Geometry के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ज्ञान देकर उन्हें भविष्य की पढ़ाई के लिए तैयार करना।

4. छात्रों को यह समझाना की गणित कैसे हमारे सामान्य जीवन के लिए जरूरी है। 


Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

