UP बन रहा शिक्षा में नया मॉडल, 8 सालों में ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ और ‘प्रोजेक्ट अलंकार’ ने बदले स्कूलों के रूपरेखा

उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। चाहें स्कॉलर्शिप प्रोग्राम हो या कोई स्कीम सरकार वह हर मुमकिन कोशिश कर रहे, जिससे राज्य के नागरिकों की जिंदगी आसान हो सकें। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ और ‘प्रोजेक्ट अलंकार’ ने परिषदीय विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों को एक नई पहचान दी है।

क्या है ऑपरेशन कालाकल्प?

ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य लक्ष्य परिषदीय विद्यालयों को मॉडर्न, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना था। आज इस अभियान के तहत 97 प्रतिशत तक बुनियादी सुविधाओं का विकास राज्य में पूरा हो चुका है।

पहले जहां स्कूलों में टॉयलेट, पानी, बिजली और फर्नीचर जैसी आम सुविधाओं का भी अभाव हुआ करता था, वहीं आज वे गेट युक्त बाउंड्री वॉल, टाइल्स वाले शौचालय, पेंटेड परिसर और सोलर लाइट्स से विद्यालयों का विकास हो चुका है। नीति आयोग ने भी इसे देशभर के लिए मॉडल माना है और एक आदर्श पहल के रूप में मान्यता दी है।