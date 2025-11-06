AFCAT Syllabus 2026: लेटेस्ट सिलेबस सेक्शन के अनुसार पूरी जानकारी, PDF लिंक डाउनलोड करें

UP Board Exam Date 2026 Released
By Priyanka Pal
Nov 6, 2025, 14:38 IST

AFCAT Syllabus 2026: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तैयारी शुरू करने से पहले, Candidates को एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम और जरूरी टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। Candidates इस लेख में पूरा AFCAT सिलेबस 2026 और एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं।

AFCAT Syllabus 2026
AFCAT Syllabus 2026

AFCAT Syllabus 2026: AFCAT सिलेबस में उन सभी विषयों और टॉपिक्स की पूरी सूची दी गई है, जिन्हें परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए Candidates को पढ़ना जरूरी है। उम्मीदवारों को अपनी पढ़ाई की रणनीति को प्रभावी ढंग से बनाने के लिए AFCAT की तैयारी शुरू करने से पहले आधिकारिक सिलेबस को ध्यान से देखना चाहिए।

प्रश्नों के फॉर्मेट, कठिनाई के स्तर और अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए AFCAT के पिछले साल के प्रश्नपत्रों को हल करना भी जरूरी है। AFCAT परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है। Candidates को इसकी संरचना और मार्किंग स्कीम को स्पष्ट रूप से समझने के लिए AFCAT एग्जाम पैटर्न से परिचित होना चाहिए।

Candidates इस लेख में AFCAT का विस्तृत सिलेबस देख सकते हैं और सही तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं।

AFCAT Syllabus 2026: महत्वपूर्ण विवरण 

AFCAT सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना, प्रभावी योजना बनाने की दिशा में पहला कदम है। Candidates नीचे दी गई तालिका में खास जानकारी देख सकते हैं:

भर्ती निकाय

भारतीय वायु सेना (आईएएफ)

परीक्षा का नाम

वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (AFCAT 2026)

परीक्षा स्तर

राष्ट्रीय

परीक्षा का तरीका

ऑनलाइन

समय अवधि

एएफसीएटी के लिए 2 घंटे

अंकन योजना

प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक

नकारात्मक अंकन

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

एएफएसबी साक्षात्कार 

चिकित्सा परीक्षण

आधिकारिक वेबसाइट

https://afcat.cdac.in/

AFCAT सिलेबस 2026

AFCAT सिलेबस 2026 को चार मुख्य विषयों में Candidates की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। हर सेक्शन को विस्तार से समझने से Candidates को अपनी तैयारी पर प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने और परीक्षा में बेहतर अंक लाने में मदद मिलती है।

जनरल अवेयरनेस के लिए AFCAT सिलेबस

जनरल अवेयरनेस सेक्शन में एक उम्मीदवार के करेंट अफेयर्स और कई तरह के क्षेत्रों से जुड़े सामान्य तथ्यों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इस हिस्से में लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह के टॉपिक्स शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक्स निम्नलिखित हैं:

  • इतिहास
  • भूगोल
  • खेल
  • कला और संस्कृति
  • करेंट अफेयर्स
  • राजनीति और नागरिक शास्त्र
  • पर्यावरण
  • रक्षा-संबंधी जानकारी
  • बेसिक साइंस

इंग्लिश के लिए AFCAT सिलेबस

इंग्लिश सेक्शन में Candidates की भाषा पर पकड़ की जांच की जाती है, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन शामिल हैं। इस सेक्शन में लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। AFCAT के इंग्लिश सिलेबस में निम्नलिखित टॉपिक्स शामिल हैं:

  • रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
  • ग्रामर के बेसिक नियम
  • रिक्त स्थान भरें
  • टेंस
  • गलती ढूंढना
  • वाक्य पूरा करना
  • समानार्थी और विलोम शब्द
  • वोकैबुलरी का उपयोग
  • एक-शब्द प्रतिस्थापन

न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए AFCAT सिलेबस

न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में गणितीय योग्यता, गति और सटीकता का आकलन किया जाता है। Candidates को गणित के बेसिक फॉर्मूलों और कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ होनी चाहिए। AFCAT के न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस में निम्नलिखित टॉपिक्स शामिल हैं:

  • दशमलव और भिन्न
  • साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज
  • समय, गति और दूरी (ट्रेन/नाव और धारा सहित)
  • प्रतिशत
  • अनुपात और समानुपात
  • समय और कार्य
  • औसत
  • लाभ और हानि

रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए AFCAT सिलेबस

यह सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, स्पेटियल एबिलिटी और समस्या-समाधान कौशल को मापता है। सटीकता और गति में सुधार के लिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। AFCAT के रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस में निम्नलिखित टॉपिक्स शामिल हैं:

  • असंगत को पहचानें
  • एनालॉजी
  • वेन डायग्राम
  • पैटर्न पूरा करना
  • डॉट सिचुएशन एनालिसिस
  • रक्त संबंध
  • लुप्त आकृतियां
  • फिगर क्लासिफिकेशन
  • कोडिंग और डिकोडिंग
  • एम्बेडेड फिगर्स
  • क्रम निर्धारण

AFCAT एग्जाम पैटर्न 2026

AFCAT एग्जाम पैटर्न 2026 से Candidates को परीक्षा की संरचना, प्रश्नों के प्रकार और मार्किंग स्कीम को समझने में मदद मिलती है। AFCAT परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड जैसे विषयों पर Candidates का मूल्यांकन किया जाता है। तकनीकी Candidates के लिए एक अतिरिक्त EKT (इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट) आयोजित किया जाता है।

नीचे AFCAT 2026 का विस्तृत एग्जाम पैटर्न दिया गया है:

परीक्षा

AFCAT

ईकेटी (केवल तकनीकी उम्मीदवारों के लिए)

परीक्षा का तरीका

ऑनलाइन

ऑनलाइन

प्रश्नों की संख्या

100

50

अधिकतम अंक

300

150

अवधि

2 घंटे (120 मिनट)

45 मिनट

धारा

सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी में मौखिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, तर्क और सैन्य योग्यता परीक्षा

मैकेनिकल, कंप्यूटर विज्ञान, और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

नकारात्मक अंकन

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक

