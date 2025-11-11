ASRB NET Admit Card 2025 OUT: ARS, SMS और STO के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
By Vijay Pratap Singh
Nov 11, 2025, 10:12 IST

ASRB NET Admit Card 2025 OUT: जो उम्मीदवार 12 और 13 नवंबर को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए उपस्थित होंगे, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ASRB एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

ASRB NET Admit Card 2025 OUT: कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) की आधिकारिक वेबसाइट asrb.org.in पर ASRB एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। 12 और 13 नवंबर, 2025 को होने वाली ASRB NET प्रारंभिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के पास अपने ASRB NET 2025 एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET), ARS, SMS (T-6) और STO (T-6) प्रारंभिक परीक्षा 2025, अधिकारियों द्वारा निर्धारित देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने 582 रिक्तियों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे ASRB NET 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

ASRB NET 2025 एडमिट कार्ड-हाइलाइट्स

प्रारंभिक परीक्षा के लिए ASRB NET एडमिट कार्ड 2025 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विवरण प्रदान करता है बल्कि परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और रोल नंबर आदि जैसे महत्वपूर्ण विवरण भी इसमें उल्लिखित हैं। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

संस्था का नाम

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB)

परीक्षा का नाम

NET, ARS, SMS और STO

कुल रिक्त पदों की संख्या

582

ASRB NET परीक्षा तिथि 2025

12 और 13 नवंबर 2025

परीक्षा स्तर

राष्ट्रीय स्तर

परीक्षा की आवृत्ति

वर्ष में एक बार

आधिकारिक वेबसाइट

asrb.org.in

ASRB NET 2025 Admit Card Download Link

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड द्वारा जारी ASRB NET 2025 एडमिट कार्ड लिंक आधिकारिक वेबसाइट www.asrb.org.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने नीचे ASRB NET 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक भी उपलब्ध कराया है। उम्मीदवार उस पर क्लिक करके और अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करके आसानी से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

ASRB NET Prelims Admit Card 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना ASRB NET प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। 

  • सबसे पहले उम्मीदवार कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) की आधिकारिक वेबसाइट asrb.org.in पर जाएं।

  • होमपेज पर मौजूद “What’s New” सेक्शन में जाएं और “Admission Certificate for NET, ARS, SMS (T-6) & STO (T-6) Examination – 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  • इसके बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा, जहां उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी।

  • जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।

  • अब आपका ASRB NET Admit Card 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  • एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

