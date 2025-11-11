ASRB NET Admit Card 2025 OUT: ARS, SMS और STO के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

ASRB NET Admit Card 2025 OUT: कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) की आधिकारिक वेबसाइट asrb.org.in पर ASRB एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। 12 और 13 नवंबर, 2025 को होने वाली ASRB NET प्रारंभिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के पास अपने ASRB NET 2025 एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET), ARS, SMS (T-6) और STO (T-6) प्रारंभिक परीक्षा 2025, अधिकारियों द्वारा निर्धारित देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने 582 रिक्तियों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे ASRB NET 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।