[लिंक एक्टिव] Bihar DElEd Admission 2026: 1st अलॉटमेंट लिस्ट और स्कोरकार्ड जारी, 31 अगस्त तक एडमिशन की Last Date

Bihar DElEd 1st Merit List 2026 Out: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने सेशन 2026-28 के लिए D.El.Ed. 1st Allotment Merit List 2026 और Scorecard को आज 27 अगस्त 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने Joint Entrance Test 2026 पास कर काउंसलिंग और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) के माध्यम से चॉइस फिलिंग की थी, वे अब अपना सीट अलॉटमेंट लेटर ऑफिशियल वेबसाइट bsebdeled.com या deledbihar.com पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

साथ ही, काउंसलिंग में शामिल होने वाले जिन छात्रों को पहले राउंड में सीट अलॉट हुई है, वह 31 अगस्त 2026 तक संबंधित कॉलेज में जाकर एडमिशन की प्रक्रिया के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें।

Bihar DElEd Admission 2026: 1st मेरिट लिस्ट का पूरा शेड्यूल

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आज जारी हुई पहली मेरिट लिस्ट के बाद छात्र काउंसलिंग और एडमिशन की मुख्य डेट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।