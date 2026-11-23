24 November 2026 Ko Kya Hai: 24 नवंबर 2026 को यूपी सहित देश के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। नवंबर का महीना स्कूली छात्रों के लिए छुट्टियों के लिहाज से खास रहने वाला है। इस बीच 24 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद रहने वाले हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 24 नवंबर 2026 को क्या है, जिसके चलते स्कूलों में छुट्टी रहेगी। दरअसल, 24 नवंबर को प्रकाश पर्व यानी गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। इसके साथ ही इस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है। इसी अवसर पर कई राज्यों ने अपने अवकाश कैलेंडर में छुट्टी निर्धारित की है।

24 नवंबर को क्या है? क्यों रहेगी छुट्टी?

24 नवंबर 2026 को मंगलवार के दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाएगी। इसे गुरु नानक प्रकाश पर्व और गुरुपर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर देशभर के गुरुद्वारों में विशेष अरदास, कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जाता है। यह सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन कई स्थानों पर नगर कीर्तन भी निकाला जाता है। श्रद्धालु गुरुद्वारों में पहुंचकर गुरु नानक देव जी के बताए प्रेम, समानता, सेवा और भाईचारे के संदेश को याद करते हैं।