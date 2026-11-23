24 November 2026 Ko Kya Hai: 24 नवंबर 2026 को क्या है, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और देव दीपावली इस बार एक साथ
24 November 2026 Ko Kya Hai:24 नवंबर 2026 को यूपी सहित देश के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 24 नवंबर 2026 को क्या है, जिसके चलते स्कूलों में छुट्टी रहेगी। चलिए जानते हैं-
24 November 2026 Ko Kya Hai: 24 नवंबर 2026 को यूपी सहित देश के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। नवंबर का महीना स्कूली छात्रों के लिए छुट्टियों के लिहाज से खास रहने वाला है। इस बीच 24 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद रहने वाले हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 24 नवंबर 2026 को क्या है, जिसके चलते स्कूलों में छुट्टी रहेगी। दरअसल, 24 नवंबर को प्रकाश पर्व यानी गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। इसके साथ ही इस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है। इसी अवसर पर कई राज्यों ने अपने अवकाश कैलेंडर में छुट्टी निर्धारित की है।
24 नवंबर को क्या है? क्यों रहेगी छुट्टी?
24 नवंबर 2026 को मंगलवार के दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाएगी। इसे गुरु नानक प्रकाश पर्व और गुरुपर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर देशभर के गुरुद्वारों में विशेष अरदास, कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जाता है। यह सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन कई स्थानों पर नगर कीर्तन भी निकाला जाता है। श्रद्धालु गुरुद्वारों में पहुंचकर गुरु नानक देव जी के बताए प्रेम, समानता, सेवा और भाईचारे के संदेश को याद करते हैं।
कार्तिक पूर्णिमा
24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा भी है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और दान-पुण्य करते हैं। राज्य सरकारों के अवकाश कैलेंडर और उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक 24 नवंबर को कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी निर्धारित है। यूपी के पश्चिम क्षेत्र के कई जिलों में 24 नवंबर को गंगा मेला की छुट्टी रहेगी।
उत्तर प्रदेश: गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अवकाश।
बिहार: गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर छुट्टी।
दिल्ली: गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर अवकाश।
पश्चिम बंगाल: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अवकाश निर्धारित है।
देव दीपावली
उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर 2026 (कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती/देव दीपावली) को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा (दीपावली के 15 दिन बाद) को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया था
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