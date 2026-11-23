MP Constable Exam Date 2026 Postponed: एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा स्थगित, नई तिथि और एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी
MP Police Constable Exam Date 2026 Postponed: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 को स्थगित कर दिया गया है। एमपीईएसबी जल्द ही नई परीक्षा तिथियां और एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी करेगा।
MP Police Constable Exam Date 2026 Postponed: मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल (आरक्षक - जीडी) भर्ती के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 को फिलहाल स्थगित (postpone) करने का निर्णय लिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्हें कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीख और शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए। MPESB जल्द ही परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड के संबंध में आधिकारिक सूचना जारी करेगा।
एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा क्यों स्थगित की गई?
पहले जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, यह परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली थी। हालांकि, कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक सूचना के अनुसार, पुलिस विभाग की एक अन्य परीक्षा का आयोजन होना है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और दोनों परीक्षाओं के टकराने से बचाने के लिए इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।
नई परीक्षा तिथि और शेड्यूल कब आएंगे?
बोर्ड ने कहा है कि नई परीक्षा तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। जैसे ही परीक्षा की नई तारीखें तय होंगी, एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि भी बता दी जाएगी। छात्र अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) की मदद से वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड कब आएगा?
जैसे ही परीक्षा की नई तिथियां घोषित होंगी, प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि की जानकारी भी साझा कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड उपलब्ध होने के बाद अभ्यर्थी अपनी जन्म तिथि और एप्लीकेशन नंबर का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.