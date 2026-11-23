MP Police Constable Exam Date 2026 Postponed: मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल (आरक्षक - जीडी) भर्ती के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 को फिलहाल स्थगित (postpone) करने का निर्णय लिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्हें कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीख और शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए। MPESB जल्द ही परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड के संबंध में आधिकारिक सूचना जारी करेगा।

एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा क्यों स्थगित की गई?

पहले जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, यह परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली थी। हालांकि, कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक सूचना के अनुसार, पुलिस विभाग की एक अन्य परीक्षा का आयोजन होना है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और दोनों परीक्षाओं के टकराने से बचाने के लिए इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।