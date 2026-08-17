Bihar D.El.Ed Admission 2026 Date Extended: बिहार डीएलएड एडमिशन प्रोसे और फीस जमा करने की लास्ट डेट कब है?

Bihar Board DElED Admission 2026-28: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB), द्वारा दो साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) शैक्षणिक सेशन 2026-28 में एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। BSEB बोर्ड ने नए नोटिस के जरिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरने और काउंसलिंग फीस (Counseling Fee) को जमा करने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। छात्रों के लिए पहले रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 अगस्त 2026 निर्धारित की गई थी। Bihar Board DElED Admission 2026-28 की लास्ट डेट कब है? 15 और 16 अगस्त को छुट्टी के कारण, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए दो दिन का ओर समय दे दिया है। छात्र अब सीएएफ एप्लीकेशन और फीस ऑनलाइन जमा करने के लिए 18 अगस्त 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट bsebdeled.com पर विजिट कर सकते है। जिन छात्रों ने अभी तक अपनी काउंसलिंग फीस को भी जमा नहीं किया है, तो वह रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है, कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सभी स्टेप्स के अनुसार प्रक्रिया को समय के साथ ही पूरा कर लें।

Bihar DElED एडमिशन से जुड़ी डिटेल्स क्या है? BSEB DElED Admission 2026-28 की डेट एक्सटेंडेड से लेकर ओर अन्य जानकारी के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इस टेबल में सिलेब्स के नाम के साथ-साथ लॉगिन डिटेल्स और इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी दी गई है। इवेंट डिटेल्स बोर्ड का नाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना पाठ्यक्रम का नाम 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) शैक्षणिक सेशन 2026 - 2028 आधिकारिक वेबसाइट bsebdeled.com रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंडेड 18 अगस्त 2026 रजिस्ट्रेशन मोड ऑनलाइन स्लाइड अप प्रक्रिया कब तक चलेगी? रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया के आधार पर 20 से 24 अगस्त 2026 तक छात्रों के नामांकन लिया जाएगा। फिर, 21 से 24 अगस्त 2026 तक स्लाइड अप की प्रक्रिया को जारी किया जाएगा। साथ ही, जिन छात्रों को पहले राउंड में सींट अलॉट न होने पर 27 अगस्त 2026 तक मौका दिया जाएगा।