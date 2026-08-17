DU CSAS UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू की अपग्रेड व मिड-एंट्री विंडो; admission.uod.ac.in पर करें अप्लाई
DU UG Admission 2026 Upgrade Window: दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंदरग्रेजुएशन सिलेब्स 2026 में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in पर अपग्रेडेशन विंडो को आज 17 अगस्त 2026 की रात 11 बजे तक के लिए खोला गया है।
Delhi University Admission 2026 Upgrade Option: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने Undergraduate सिलेब्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी CSAS UG 2026 के लिए अपग्रेड विंडो (Upgrade Window) और मिड-एंट्री (Mid-Entry) ऑप्शन को ऑफिशियल पोर्टल पर सभी छात्रों के लिए एक्टिव कर दिया गया है।
ऐसे छात्र जो पहले अलॉटेड सीट से संतुष्ट नहीं हैं। साथ ही, अपनी हायर प्रेफर्स वाले कॉलेज या कोर्स में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वे ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in या ugadmission.uod.ac.in पर जाकर इस प्रक्रिया में आज यानी 17 अगस्त 2026 की रात 11:59 बजे तक पूरा कर सकते हैं। साथ ही, यह प्रक्रिया कल 16 अगस्त 2026 से शुरू कर दी गई थी।
DU UG CSAS Admission 2026 की इपॉर्टेंट हाइलाइट्स
Delhi University Admission 2026 Upgrade Option की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में छात्रों के लिए मुख्य ऑप्शन के साथ-साथ फीस की डिटेल्स भी शामिल की गई है।
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इवेंट
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डिटेल्स
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विश्वविद्यालय का नाम
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दिल्ली विश्वविद्यालय
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प्रणाली का नाम
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Common Seat Allocation System (CSAS UG 2026)
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ऑफिशियल वेबसाइट
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admission.uod.ac.in
|मुख्य ऑप्शन क्या है?
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मिड-एंट्री फईस
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1,000 (नॉन रिफंडेबल)
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ऑफिशियल क्रेडेंशियल्स
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CUET Application Number & Password
Delhi University Admission 2026 Upgrade Option Notice
दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन में एडमिशन 2026 लेने वाले छात्रों के लिए आयोग ने अपग्रेडशन का एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। छात्र इस नोटिस से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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Delhi University Admission 2026 Upgrade Option Notice
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विश्वविद्यालय में UG Session की क्लासेस कब से शुरू हुई?
DU UG ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले छात्रों की क्लासेस 28 जुलाई 2026 से पहले शुरू हो गई है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, जो छात्र इन क्लासेस का हिस्सा बन चुके है वे छात्र अब किसी भी प्रकार के अपग्रेडेशन की हिस्सा नहीं बन सकते हैं। छात्रों के लिए अपग्रेडेशन सीटों की उपलब्धता और दिए गए टाइम के अंदर किए जाने पर ही किया जाएगा।
ECA/ Sports/ CW/ Ward कैटेगरी के छात्र अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुन सकते हैं?
जी हां, ECA/ Sports/ CW/ Ward कैटेगरी के छात्र अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुन सकते हैं। इस कैटेगरी के छात्रों द्वारा चुने गए ऑप्शन को राउंड 2 की बची सीटों पर अपग्रेड करने के लिए विचार किया जा सकता है।
UG Session के लिए अपग्रेड ऑप्शन का चयन कैसे करें?
UG Session के छात्र अलॉटेड कॉलेज या सीट से ओर अच्छे ऑप्शन को पाने के लिए अपग्रेडेशन के ऑप्शन को चुन सकते हैं। परंतु, इस प्रक्रिया को करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल admission.uod.ac.in पर विजिट करें।
- छात्र CUET एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन करें।
- फिर, छात्र अपग्रेड ऑप्शन को चुनें।
- अपग्रेड ऑप्शन को चुनने के बाद छात्र अपनी प्रेफरेंस को दोबारा फिल करें।
- फिल करने के बाद छात्र फॉर को सबमिट कर दें।
- फॉर्म को सबमिट करने के बाद छात्र सबमिटिड फॉर्म का सेव करके एक कलर्ड प्रिंटआउट लें।
DU UG Admission 2026 Upgrade Window Active Link
छात्र DU UG Admission 2026 के लिए अपनी सीटों को Upgrade करना के लिए नीचे दिए Upgrade Window के डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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DU UG Upgrade Window Link
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छात्र इन इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारें में जानें:
1. 'Freeze' और 'Upgrade' में क्या अंतर है?
छात्र को पहले अलॉटेड कॉलेज और कोर्स पसंद है, तो वे अपनी सीटों के लिए 'Freeze' ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसी के साथ, यदि छात्रों को इन सीटों के लिए बेहतर ऑप्शन की उम्मीद है, तो छात्रों को 'Upgrade' के ऑप्शन को चुनना होगा।
2. क्या फीस में भी अंतर है?
छात्रों को अपग्रेडेशन के बाद यदि नया कॉलेज या कोर्स अलॉट हो जाता है, तो छात्रों की पुरानी सीट अपने आप ही रद्द हो जाएगी। इसे के साथ छात्रों को दोनों कोर्स की फीस को जमा करना होगा।
3. मिड-एंट्री क्या है? What is the Mid- Entry Option?
जिन छात्रों ने राउंड 1 या राउंड 2 के लिए दिए गए टाइम को मिस कर दिया था, वे अब 1,000 के अतिरिक्त फीस को जमा करवा कर मिड-एंट्री विंडो के जरिए सीएसएएस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.