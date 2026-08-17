DU CSAS UG Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू की अपग्रेड व मिड-एंट्री विंडो; admission.uod.ac.in पर करें अप्लाई

Delhi University Admission 2026 Upgrade Option: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने Undergraduate सिलेब्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी CSAS UG 2026 के लिए अपग्रेड विंडो (Upgrade Window) और मिड-एंट्री (Mid-Entry) ऑप्शन को ऑफिशियल पोर्टल पर सभी छात्रों के लिए एक्टिव कर दिया गया है। ऐसे छात्र जो पहले अलॉटेड सीट से संतुष्ट नहीं हैं। साथ ही, अपनी हायर प्रेफर्स वाले कॉलेज या कोर्स में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वे ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in या ugadmission.uod.ac.in पर जाकर इस प्रक्रिया में आज यानी 17 अगस्त 2026 की रात 11:59 बजे तक पूरा कर सकते हैं। साथ ही, यह प्रक्रिया कल 16 अगस्त 2026 से शुरू कर दी गई थी। DU UG CSAS Admission 2026 की इपॉर्टेंट हाइलाइट्स Delhi University Admission 2026 Upgrade Option की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में छात्रों के लिए मुख्य ऑप्शन के साथ-साथ फीस की डिटेल्स भी शामिल की गई है।

इवेंट डिटेल्स विश्वविद्यालय का नाम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली का नाम Common Seat Allocation System (CSAS UG 2026) ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in मुख्य ऑप्शन क्या है? सीट अपग्रेडेशन

मिड-एंट्री मिड-एंट्री फईस 1,000 (नॉन रिफंडेबल) ऑफिशियल क्रेडेंशियल्स CUET Application Number & Password Delhi University Admission 2026 Upgrade Option Notice दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन में एडमिशन 2026 लेने वाले छात्रों के लिए आयोग ने अपग्रेडशन का एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। छात्र इस नोटिस से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। Delhi University Admission 2026 Upgrade Option Notice यहां क्लिक करें विश्वविद्यालय में UG Session की क्लासेस कब से शुरू हुई? DU UG ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले छात्रों की क्लासेस 28 जुलाई 2026 से पहले शुरू हो गई है। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, जो छात्र इन क्लासेस का हिस्सा बन चुके है वे छात्र अब किसी भी प्रकार के अपग्रेडेशन की हिस्सा नहीं बन सकते हैं। छात्रों के लिए अपग्रेडेशन सीटों की उपलब्धता और दिए गए टाइम के अंदर किए जाने पर ही किया जाएगा।

ECA/ Sports/ CW/ Ward कैटेगरी के छात्र अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुन सकते हैं? जी हां, ECA/ Sports/ CW/ Ward कैटेगरी के छात्र अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुन सकते हैं। इस कैटेगरी के छात्रों द्वारा चुने गए ऑप्शन को राउंड 2 की बची सीटों पर अपग्रेड करने के लिए विचार किया जा सकता है। UG Session के लिए अपग्रेड ऑप्शन का चयन कैसे करें? UG Session के छात्र अलॉटेड कॉलेज या सीट से ओर अच्छे ऑप्शन को पाने के लिए अपग्रेडेशन के ऑप्शन को चुन सकते हैं। परंतु, इस प्रक्रिया को करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल admission.uod.ac.in पर विजिट करें। छात्र CUET एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन करें। फिर, छात्र अपग्रेड ऑप्शन को चुनें। अपग्रेड ऑप्शन को चुनने के बाद छात्र अपनी प्रेफरेंस को दोबारा फिल करें। फिल करने के बाद छात्र फॉर को सबमिट कर दें। फॉर्म को सबमिट करने के बाद छात्र सबमिटिड फॉर्म का सेव करके एक कलर्ड प्रिंटआउट लें।