Supreme Court Holiday 2026: 22 अगस्त को खुलेगा कोर्ट? 26-28 अगस्त तक 3 दिन की छुट्टी, कर्मचारियों के लिए जानें नया शेड्यूल

Supreme Court Holiday 2026: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने अपने कार्य-कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ब्रांच द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, 27 अगस्त 2026 (गुरुवार) को सुप्रीम कोर्ट और इसकी रजिस्ट्री के लिए छुट्टी (Holiday) का ऐलान किया गया है। साथ ही, इस छुट्टी के बदले 22 अगस्त 2026 (शनिवार) को Full Working Day जारी किया गया है।

यह फैसला 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन' (SCAORA) के अनुरोध पर 'फुल कोर्ट' (Full Court) द्वारा लिया गया है।

August 27, Supreme Court Holiday Notice: आयोग द्वारा क्या बदलाव किए गए हैं?

रिवाइज्ड कार्यक्रम के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय और उसकी रजिस्ट्री 27 अगस्त 2026 को बंद रहेंगे। इस छुट्टी के स्थान पर, शनिवार, 22 अगस्त को फुल वर्किंग डे दिवस घोषित किया गया है।

यह बदलाव तब किया गया जब Supreme Court ने 27 अगस्त को छुट्टी करने के लिए SCAORA के नोटिस को एक्सेप्ट किया।