CBSE Class 10 Re-Evaluation 2026 Direct Link: 10वीं री-इवैल्यूएशन व मार्क्स वेरिफिकेशन लिंक एक्टिव, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

CBSE 10th Re-Evaluation & Verification 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं के छात्रों के लिए Marks Verification और आंसर-की के Re-evaluation के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक को ऑफिशियल पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। जो छात्र अपने प्राप्त मिार्क्स से असंतुष्ट हैं या जिन्हें आंसरों के मूल्यांकन को लेकर कोई संदेह है, तो वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जिन छात्रों को पहले ही आंसर-की मिल चुकी हैं, वे अब 19 अगस्त, 2026 तक Marks Verification और आंसर-की के Re-evaluation करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही, छात्रों को रजिस्ट्रेशन फिल करने के लिए आंसर-की की रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर का उपयोग करना होगा। छात्रों को री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए फीस जमा करनी होगी। CBSE Class 10 Re-Evaluation & Verification 2026 से जुड़ी हाइलाइट्स

10वीं के छात्रों और पेरेंट्स को री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं। इवेंट डिटेल्स संचालक बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 10वीं (Class 10th) रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 19 अगस्त 2026 मार्क्स वेरिफिकेशन फीस 300 हर सब्जेक्ट री-इवैल्यूएशन फीस 100 हर सब्जेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in लॉगिन क्रेडेंशियल Application ID, Roll Number, School Number, Centre Number CBSE Class 10 Re-Evaluation, Verification 2026 Link Active 10वीं के छात्रों को अपनी आंसर-की में री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते है, तो वह नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए Direct Link - यहां क्लिक करें Post Result Activities Page Direct Link - यहां क्लिक करें