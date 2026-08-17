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CBSE Class 10 Re-Evaluation 2026 Direct Link: 10वीं री-इवैल्यूएशन व मार्क्स वेरिफिकेशन लिंक एक्टिव, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

By Akshara Verma
Last Updated: Aug 17, 2026, 13:39 IST

CBSE Class 10 Marks Verification 2026: सीबीएसई 10वीं के मार्क्स के लिए  Marks Verification और Re-evaluation प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्र 19 अगस्त 2026 तक जारी इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in का उपयोग करें। साथ ही, नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करें।  

CBSE Class 10 Re-Evaluation 2026 Direct Link: 10वीं री-इवैल्यूएशन व मार्क्स वेरिफिकेशन लिंक एक्टिव, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
CBSE Class 10 Re-Evaluation 2026 Direct Link: 10वीं री-इवैल्यूएशन व मार्क्स वेरिफिकेशन लिंक एक्टिव, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

CBSE 10th Re-Evaluation & Verification 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं के छात्रों के लिए Marks Verification और आंसर-की के Re-evaluation के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक को ऑफिशियल पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। जो छात्र अपने प्राप्त मिार्क्स से असंतुष्ट हैं या जिन्हें आंसरों के मूल्यांकन को लेकर कोई संदेह है, तो वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

जिन छात्रों को पहले ही आंसर-की मिल चुकी हैं, वे अब 19 अगस्त, 2026 तक Marks Verification और आंसर-की के Re-evaluation करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही, छात्रों को रजिस्ट्रेशन फिल करने के लिए आंसर-की की रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, स्कूल नंबर और सेंटर नंबर का उपयोग करना होगा। छात्रों को री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए फीस जमा करनी होगी। 

CBSE Class 10 Re-Evaluation & Verification 2026 से जुड़ी हाइलाइट्स 

10वीं के छात्रों और पेरेंट्स को री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं। 

इवेंट 

डिटेल्स 

संचालक बोर्ड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)

कक्षा 

10वीं (Class 10th)

रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 

19 अगस्त 2026

मार्क्स वेरिफिकेशन फीस 

300 हर सब्जेक्ट 

री-इवैल्यूएशन फीस 

100 हर सब्जेक्ट

ऑफिशियल वेबसाइट

cbse.gov.in

लॉगिन क्रेडेंशियल

Application ID, Roll Number, School Number, Centre Number

CBSE Class 10 Re-Evaluation, Verification 2026 Link Active

10वीं के छात्रों को अपनी आंसर-की में री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते है, तो वह नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। 

री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए Direct Link - यहां क्लिक करें  

Post Result Activities Page Direct Link - यहां क्लिक करें 

री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए Official Link: री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

10वीं के छात्र री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर करना चाहते है, तो छात्र नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 

1. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें। 

2. फिर, CBSE के होमपेज पर मौजूद ‘Class 10 Verification / Re-Evaluation 2026’ वाले एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।

3. छात्र अपना Roll Number, School Number, Centre Number और Application ID को फिल करें। 

4. फिर, छात्र जिन सब्जेक्ट में मार्क्स का वेरिफिकेशन या जिन विशिष्ट क्वशन के लिए री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया करवाना चाहते है, तो उसे चुनें। 

5. छात्र सेलेक्ट करने के बाद फीस को जमा करें। 

6. छात्र क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित फीस को जमा करें।

7. फीस जमा करने के बाद कन्फर्मेशन की रसीद को सेव करके रख लें। 

Akshara Verma
Akshara Verma

Executive - Editorial

Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.

A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

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First Published: Aug 17, 2026, 13:39 IST

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