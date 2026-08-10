Bihar DElEd Admission 2026-28: बिहार डीएलएड काउंसिलिंग और एडमिशन शेड्यूल जारी, जानें कब आएगी 1st Merit List

Bihar DElEd Admission 2026-28: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना ने दो साल डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) सेशन 2026-28 में एडमिशन के लिए ऑफिशियल काउंसिलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 में सफलता हासिल करने वाले 1,65,000 से अधिक छात्र अब राज्य के सरकारी और निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन (Common Application Form - CAF) जमा कर सकते हैं। साथ ही, कैंडिडेट्स 10 से 16 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चुन सकते हैं। बोर्ड की योजना के अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त रजिस्ट्रेशन और मेरिट-कम-च्वाइस के आधार पर First Selection List - 20 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जाएगी। जिन छात्रों को पहली लिस्ट में कॉलेज अलॉट होगा, उन्हें निर्धारित कि गए टाइम के अंदर अपने संबंधित कॉलेजों में पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट को पक्की करनी होगी।

बिहार डीएलएड एडमिशन 2026-28 से जुड़ी मुख्य डेट्स और शेड्यूल छात्र Bihar DElEd सेशन 2026-28 में एडमिशन लेने से पहले इन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी हासिल करें। छात्र इससे जुड़े पूरे शेड्यूल के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट इंपॉर्टेंट डेट्स ऑनलाइन काउंसिलिंग / CAF रजिस्ट्रेशन की डेट 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 First Selection List 20 अगस्त 2026 पहली लिस्ट के आधार पर नामांकन की अवधि 20 अगस्त से 24 अगस्त 2026 कॉलेजों द्वारा पोर्टल पर सीट अपडेट करना 25 अगस्त 2026 दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए ऑप्शन परिवर्तन 27 अगस्त 2026 दूसरी मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 29 अगस्त 2026 Third Selection List का प्रकाशन 05 सितंबर 2026 Bihar DElED Admission 2026-28 Registration Link - यहां क्लिक करें Bihar DElED Admission 2026-28: एजमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्रैटेरिया