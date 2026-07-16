Bihar DELEd Result 2026: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम कब आएगा?, देखें ये लेटेस्ट अपडेट्स

Bihar DELEd Result 2026: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा परिणाम 2026 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों जल्द इंतजार होगा खत्म। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले साल के रुझानों के अनुसार, Bihar DElEd Entrance Exam Result 2026 जुलाई 2026 के अंत तक जारी किया जा सकता है। हालांकि, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा इसकी आधिकारिक तिथि को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद, सभी अभ्यर्थी bsebdeled.com पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

Bihar DELEd Result 2026 Kab Aayega?

बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थी अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा परीक्षा परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट bsebdeled.com पर जारी किए जाएंगे। हालाकिं बोर्ड ने अभी तक परिणाम की सटीक तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि परिणाम जुलाई 2026 के अंत में घोषित किए जा सकते हैं। परिणाम जारी होते ही, छात्र अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।