JEE Main 2026 City Intimation Slip
Bihar Police SI Admit Card 2026 OUT: इस लिंक से डाउनलोड करें बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड, परीक्षा 18 और 21 जनवरी को

By Vijay Pratap Singh
Jan 6, 2026, 16:22 IST

Bihar Police SI Admit Card 2026 OUT: बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले है, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।  BPSSC बिहार पुलिस एसआई प्रीलिम्स हॉल टिकट डाउनलोड के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी। परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।
Bihar Police SI Admit Card 2026 OUT: बिहार पुलिस अवर निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अब बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड को केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) यानी CSBC Bihar की आधिकारिक वेबसाइट-bpssc.bihar.gov.in से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अपने Registration ID / Registered Mobile Number और Date of Birth की मदद से आसानी से बिहार पुलिस एसआई हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के अनुसार 18 और 21 जनवरी 2026 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों के लिए बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय, केंद्र का पता और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए होते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक अवश्य चेक कर लें।

बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड  कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार  नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना BPSSC बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं।

  • उम्मीदवार सबसे पहले csbc.bihar.gov.in पर जाएं। 

  • होमपेज पर उपलब्ध “Link-Ref.:Advt. No.-05/2025: Download Admit Card of Preliminary Written Examination for the post of Police Sub-Inspector in Home (Police) Dept., Govt. of Bihar लिंक पर क्लिक करें। 

  • इसके बाद मांगी गई लॉगिन डिटेल भरें और सबमिट करें। 

  • अब स्क्रीन पर आपका Bihar Police SI Admit Card दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड Download Link

बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ कमीशन (BPSSC) ने 1799 सब-इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 (रविवार) और 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को  निर्धािरित की है। उम्मीदवारों जिसने सफलतापूर्वक आवेदन जमा किया था, वे अब अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा  हर दिन, दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। बिहार पुलिस SI प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे उपलब्ध है। 

यहां क्लिक करें- Bihar Police SI Admit Card 2025 (Link Active)

उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन Bihar Police SI Admit Card, एक वैध फोटो पहचान पत्र (Aadhaar Card, Voter ID, Driving License आदि) और पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाना अनिवार्य है। परीक्षा से जुड़े किसी भी नवीनतम अपडेट के लिए उम्मीदवार नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

