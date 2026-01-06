Bihar Police SI Admit Card 2026 OUT: इस लिंक से डाउनलोड करें बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड, परीक्षा 18 और 21 जनवरी को

Bihar Police SI Admit Card 2026 OUT: बिहार पुलिस अवर निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अब बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड को केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) यानी CSBC Bihar की आधिकारिक वेबसाइट-bpssc.bihar.gov.in से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अपने Registration ID / Registered Mobile Number और Date of Birth की मदद से आसानी से बिहार पुलिस एसआई हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के अनुसार 18 और 21 जनवरी 2026 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों के लिए बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, समय, केंद्र का पता और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए होते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे बीपीएसएससी बिहार पुलिस एसआई एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक अवश्य चेक कर लें।