BPSC ASO Result 2026: बिहार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

BPSC ASO Result 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर बिहार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। अब इन्हें विज्ञापन संख्या 37/2025 के तहत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

Bihar ASO Mains Exam Date 2026

बिहार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मेन्स की परीक्षा 27 फरवरी 2026 को राज्य के अलग-अलग एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। इन पदों के सलेक्शन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोग कुल 41 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

BPSC ASO Mains Result 2026 डाउनलोड लिंक

बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिजल्ट PDF फॉर्मेट लिस्ट में रिलीज किया गया है। इसमें सलेक्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 10 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 23 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था।