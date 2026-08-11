SBI Clerk Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1538 जूनियर एसोसिएट पदों पर निकली भर्ती, इस लिंक से करें Apply

SBI Clerk Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 7 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर 1538 बैकलॉग जूनियर एसोसिएट के रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 27 अगस्त 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। SBI Clerk Recruitment 2026 Notification - हाइलाइट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट रिक्त पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां और एग्जाम पैटर्न सहित अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकती है।

विवरण जानकारी बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पद का नाम जूनियर एसोसिएट रिक्त पदों की संख्या 1538 विज्ञापन संख्या CRPD/CR/SPLDRIVE/2026-27/16 नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 7 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2026 चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, भाषा टेस्ट, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in Apply SBI Clerk 2026 Online स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट पदों के चयन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, भाषा टेस्ट, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि चरण शामिल है। उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये रिक्तियां खासतौर से एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं।