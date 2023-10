BPSC TRE Result 2023: अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में घोटाले का लगाया आरोप, जांच और रद्द करने की उठाई मांग

BPSC TRE Result 2023: बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा (बीपीएससी टीआरई) परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने बीपीएससी टीआरई परिणाम 2023 में घोटाले और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उम्मीदवारों ने बीपीएससी टीचर रिजल्ट 2023 चेक और रद्द करने की मांग की है।

आयोग ने कक्षा 11-12 और कक्षा 9-10 के स्कूल टीचर रिजल्ट रिजल्ट कई चरणों में जारी किए थे। बिहार राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कुल मिलाकर 1.22 लाख उम्मीदवारों ने बीपीएससी टीचर परीक्षा उत्तीर्ण की और पास हुए सभी छात्रों को बधाई भी दी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, ''बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्चस्तरीय जांच की जरूरत है। आरक्षण को नजरअंदाज करते हुए यह नियुक्ति रेलवे की "लैंड फॉर जॉब" की तर्ज पर "मनी फॉर जॉब" योजना के तहत की गई है। "पैसे दो और सरकारी नौकरी पाओ" घोटाले की उच्च स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने राज्य के सभी युवाओं को बर्बाद कर दिया है।”

एक उम्मीदवार ने, “लगातार रोल नंबर चयनित कर स्क्रीनशॉट साझा किए गए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा, "सामान्य पुरुष में लगातार रोल नंबर चयन...क्या यह किसी भी हाई लेवल कम्प्टीटर एग्जाम में होना संभव है।"

एक छात्र ने X पर पोस्ट करते हुए कहा, "बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी टीआरई) ने परिणामों में बड़ी गड़बड़ी की है, जिससे परिणामों की अखंडता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।" "इस पर ध्यान देना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए ।"

#BPSC_को_हुआ_फर्जीओ_से_प्यार continuous roll number selection in general male...is it possible in any high level competitive exam. I am giving u proofs @atulpmail pic.twitter.com/oHwRM0a1N7

एक एक्स यूजर ने पोस्ट में लिखा, 'बीपीएससी टीआरई मेरिट घोटाला हुआ है, 100% 9-10वीं और 11-12वीं फेल अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया है और एससी वाले जिनका 56,58,66 नो नंबर है, वे भी पास नहीं हुए हैं। और ऐसे कुछ समुदाय के उम्मीदवारों का परिणाम 36,39, 44,45,48 भी चुना गया है और मेरे पास उनके मूल्य हैं।

In the Bihar Public Service Commission(BPSC TRE) result, a substantial discrepancy has occurred, raising concerns about the integrity of the results. This situation demands immediate attention and investigation. #BPSC_को_हुआ_फर्जीओ_से_प्यार @atulpmail #BPSC_TRE_PRT