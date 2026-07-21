CBSE 12th Supplementary Admit Card 2026 Out: सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, Direct Link Here
CBSE Compartment Admit Card 2026 OUT for Regular, Private Candidates: सीबीएसई ने 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया हैं। रेगुलर छात्र एडमिट कार्ड को स्कूल से और प्राइवेट छात्र वेबसाइट से अपने-अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें।
CBSE Class 12 Supplementary Exam Admit Card 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा आज 21 जुलाई 2026 को 12वीं के सप्लीमेंट्री उफ कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 में शामिल रेगुलर और प्राइवेट दोनों छात्रों के एडमिट कार्ड को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। CBSE द्वारा 28 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाले इन सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर Admit Card 2026 को डाउनलोड कर सकते हैं।
वे सभी छात्र जो किसी सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को Improve करना चाहते है या सब्जेक्ट में फेल होने के कारण एग्जाम में दोबारा शामिल हो रहे है, तो वह अब वेबसाइट पर जाकर लॉगिन क्रैडेंशियल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर, पहले वाला रोल नंबर/ साल और नाम आदि को फिल करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें।
CBSE Class 12th Supplementary Exam 2026 Time Table
CBSE Board Class 12 Supplementary Exam 2026 में शामिल होने वाले छात्र एडमिट कार्ड और एग्जाम से जुड़ी सभी डिटेल्स को जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।
|
इवेंट
|
डिटेल्स
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बोर्ड का नाम
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
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एग्जाम नाम
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सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026
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एडमिट कार्ड
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जारी (OUT)
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ऑफिशियल वेबसाइट
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नियमित छात्रों के लिए प्रक्रिया
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स्कूल लॉगिन आईडी से प्रधानाचार्य डाउनलोड करेंगे
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प्राइवेट छात्रों के लिए प्रक्रिया
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छात्र स्वयं पोर्टल पर क्रेडेंशियल डालकर डाउनलोड कर सकते हैं
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एडमिट कार्ड पर आवश्यक चीज
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स्कूल के प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर और मुहर होना अनिवार्य
CBSE Board Class 12 Supplementary Exam 2026 Notice and Official Link Here
सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड का नोटिस - यहां पढ़े
सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक - यहां क्लिक करें
सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
प्राइवेट और रेगुलर छात्र सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री एडमिट कार्ड 2026 की PDF को डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर ‘Pariksha Sangam’ और ‘Main Website’ के टैब पर क्लिक करें।
- फिर, ‘CBSE Class 12 Supplementary Admit Card 2026’ लिंक पर क्लिक करें।
- प्राइवेट छात्र एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और नाम फिल करें।
- Submit बटन पर क्लिक करते ही आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर आ जाएगा।
- एडमिट कार्ड को PDF फॉर्मेट में सेव करें।
- 2-3 प्रिंटआउट निकाल लें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.