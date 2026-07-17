CG Vyapam Pre BEd Result 2026 OUT: सीजी व्यापम प्री-बीएड रिजल्ट घोषित, यहां चेक करें स्कोरकार्ड
CG Vyapam Pre BEd Result 2026 OUT: सीजी व्यापम प्री-बीएड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर आज 17 जुलाई को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना परिणाम vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए स्कोरकार्ड देखने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में दिया है।
CG Vyapam Pre BEd Result 2026 OUT: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने Pre B.Ed Entrance Exam 2026 का रिजल्ट 17 जुलाई 2026 को घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर प्राप्त अंक और स्कोर कार्ड देख सकते हैं। बता दें कि प्री-बीएड प्रवेश परीक्षा 11 जून 2026 को आयोजित की गई थी।
CG Vyapam Pre BEd Result 2026 Direct Link
CG Vyapam ने प्री-बीएड रिजल्ट 2026 का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर रिजल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिजल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी नीचे लेख में उपलब्ध कराया गया है।
|
CG Vyapam Pre BEd Scorecard 2026 Link
CG Pre B.Ed Merit List 2026 PDF Download Link
रिजल्ट के साथ सीजी व्यापम Pre B.Ed मेरिट लिस्ट 2026 भी जारी कर दी गई है। इस मेरिट लिस्ट में सफल अभ्यर्थियों की रैंक, रोल नंबर और प्राप्त अंकों का विवरण दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर अपनी रैंक और सिलेक्शन स्टेट्स चेक कर सकते हैं।
|
CG Pre B.Ed Merit List PDF Link
CG Vyapam Pre BEd Final Answer Key 2026 PDF
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने Pre B.Ed फाइनल आंसर-की 2026 जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से फाइनल आंसर-की PDF डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।
|
CG Vyapam Pre BEd Final Answer Key PDF
CG Vyapam Pre BEd Result 2026 कैसे चेक करें?
उम्मीदवार सबसे पहले CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं। इसके बाद Result सेक्शन में प्री.बी.एड. (Pre. B.Ed.26) प्रवेश परीक्षा - 2026 के Result लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आपका स्कोर कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
सीजी व्यापम स्कोर कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?
CG Vyapam Pre BEd 2026 स्कोर कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, आवेदन संख्या, प्राप्त अंक, कुल अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य परीक्षा संबंधी विवरण दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक चेक कर लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.