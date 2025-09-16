CGPDTM Recruitment 2025: 86 पदों के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन, जानें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सहित योग्यता

DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (CGPDTM) ने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और ट्रेडमार्क परीक्षक सहित कई पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये पद डेप्यूटेशन (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य Candidates इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 86 पद भरे जाने हैं, जिनमें से 43 पद ट्रेडमार्क परीक्षक के लिए, 34 डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए और 09 असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हैं।
CGPDTM Patent Agent Notification 2025 PDF
वे सभी Candidates जो पेटेंट एजेंट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा, आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं-
CGPDTM भर्ती 2025- हाइलाइट्स
यह संगठन देश भर में कुल 86 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। आप नीचे पदों के अनुसार जानकारी देख सकते हैं-
|
विवरण
|
जानकारी
|
संगठन का नाम
|
DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (CGPDTM) के तहत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक
|
पदों की संख्या
|
86
|
पदों के नाम
|
डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और ट्रेडमार्क परीक्षक
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर।
|
आधिकारिक वेबसाइट
CGPDTM 2025 Bharti के लिए आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य Candidates पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
Bouddhik Sampada Bhawan, Plot No. 32, Sector-14,
Dwarka, New Delhi – 110078
Comments
All Comments (0)
Join the conversation