CGPDTM Recruitment 2025: 86 पदों के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन, जानें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सहित योग्यता

DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (CGPDTM) ने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और ट्रेडमार्क परीक्षक सहित कई पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये पद डेप्यूटेशन (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य Candidates इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 86 पद भरे जाने हैं, जिनमें से 43 पद ट्रेडमार्क परीक्षक के लिए, 34 डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए और 09 असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हैं।

CGPDTM Patent Agent Notification 2025 PDF

वे सभी Candidates जो पेटेंट एजेंट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा, आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं-

CGPDTM Patent Agent Notification 2025 Download PDF