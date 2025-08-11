NCERT जीव विज्ञान के बुक का हिंदी पीडीऍफ़ इस लेख में छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. UP Board कक्षा 12 में NCERT सिलेबस लागु करने के बाद अब छात्रों को इस विषय से सम्बंधित सबसे बड़ा फायदा यह है कि जीव विज्ञान का केवल एक ही पेपर पढ़ना होगा तथा अब न्यू सेशन से छात्रों को पहले ही तरह जीव विज्ञान प्रथम तथा जीव विज्ञान द्वितीय का अलग-अलग एग्जाम देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. दरअसल जहाँ पहले छात्रों को 35, 35 अंकों का दो प्रश्न पत्र हल करना पड़ता था तथा 30 अंक का प्रयोगात्मक होता था, अब उसकी जगह केवल एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का हल करना होगा तथा 30 अंक का प्रयोगात्मक होगा.
यहाँ हम आपको ncert के किताबों के कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे ताकि छात्रों को पूरी तरह यह समझ आ जाएं की इस नए सत्र के बदले पाठ्यक्रम की किताबें उनके लिए किस प्रकार सहयोगी साबित होने वाली हैं:
1. ncert की किताबें दुसरे किताबों की तुलना में साधारण भाषा में प्रकाशित की जाती हैं जिस कारण छात्रों के लिए टॉपिक्स को समझना दुसरे रेफ़रेंसबुक की तुलना में ज्यादा आसान होता है.
2. किसी भी काम्प्लेक्स/जटिल विषय को समझने के लिए ncert की किताबें ज्यादा लाभप्रद होती हैं. कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह क्लियर करना हो या किसी विशेष टॉपिक पर कोई डाउट हो तो वह आसानी से ncert के ज़रिए आप समझ सकते हैं क्यूंकि इसमें टॉपिकस का आसान तथा संक्षिप्त विवरण होता है.
3. ncert की किताबें सीबीएसई का पूरा पाठ्यक्रम कवर करती हैं तो छात्रों को एग्जाम की तैयारी और अपना सिलेबस पूरा करने के लिए अन्य प्रकार की किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ती है.
4. एग्जाम के समय अन्य बुक्स की तुलना में यदि आप ncert की बुक्स से तैयारी करते हैं तो वह ज्यादा आसान होता है तथा आपके समय की भी बचत होती है.
5. ncert के किताबों में हर एक अध्याय के अंत में विभिन्न प्रकार के प्रश्न छात्रों को उपलब्ध कराएँ जाते हैं जिनको यदि छात्र अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो उनकी उस अध्याय पर कांसेप्ट तो क्लियर होती ही है साथ ही एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी पता चलता है.
यहाँ नीचे आप सभी अध्यायों के लिंक पर क्लिक करके पूरे पीडीऍफ़ को प्राप्त कर सकते हैं:
अध्याय 2: पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन
अध्याय 5: वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत
अध्याय 6: वंशागति के आणविक आधार
अध्याय 8: मानव स्वास्थ्य तथा रोग
अध्याय 9: खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति
अध्याय 10: मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव
अध्याय 11: जैव प्रौद्योगिकी – सिद्धांत व प्रक्रम
अध्याय 12: जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग
अध्याय 15: जीव विविधतता एवं संरक्षण
