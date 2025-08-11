NCERT जीव विज्ञान के बुक का हिंदी पीडीऍफ़ इस लेख में छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. UP Board कक्षा 12 में NCERT सिलेबस लागु करने के बाद अब छात्रों को इस विषय से सम्बंधित सबसे बड़ा फायदा यह है कि जीव विज्ञान का केवल एक ही पेपर पढ़ना होगा तथा अब न्यू सेशन से छात्रों को पहले ही तरह जीव विज्ञान प्रथम तथा जीव विज्ञान द्वितीय का अलग-अलग एग्जाम देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. दरअसल जहाँ पहले छात्रों को 35, 35 अंकों का दो प्रश्न पत्र हल करना पड़ता था तथा 30 अंक का प्रयोगात्मक होता था, अब उसकी जगह केवल एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का हल करना होगा तथा 30 अंक का प्रयोगात्मक होगा.

यहाँ हम आपको ncert के किताबों के कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे ताकि छात्रों को पूरी तरह यह समझ आ जाएं की इस नए सत्र के बदले पाठ्यक्रम की किताबें उनके लिए किस प्रकार सहयोगी साबित होने वाली हैं:

1. ncert की किताबें दुसरे किताबों की तुलना में साधारण भाषा में प्रकाशित की जाती हैं जिस कारण छात्रों के लिए टॉपिक्स को समझना दुसरे रेफ़रेंसबुक की तुलना में ज्यादा आसान होता है.