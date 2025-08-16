LIC AE Recruitment 2025: भारतीय जीवन बीमा में 841 विभिन्न पदों के लिए भर्ती, पात्रता मापदंड जानें

पोस्ट का नाम शैक्षणिक योग्यता

एएओ (सीए) उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

उन्हें ICAI का एसोसिएट सदस्य भी होना चाहिए । आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। उम्मीदवारों का जन्म 02 अगस्त 1995 और 01 अगस्त 2004 (दोनों तिथियां सम्मिलित) के बीच होना चाहिए।

एएओ (सीएस) उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और वे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के योग्य सदस्य होने चाहिए ।

आयु सीमा 21 से 32 वर्ष है , उम्मीदवारों का जन्म 02 अगस्त 1993 और 01 अगस्त 2004 (दोनों तिथियां सम्मिलित) के बीच होना चाहिए ।

एएओ (एक्चुरियल) उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज, यूके द्वारा आयोजित परीक्षा के कम से कम 6 पेपर उत्तीर्ण होने चाहिए।

उन्हें वेरिफिकेशन के लिए अपनी सदस्यता संख्या भी प्रदान करनी होगी ।

आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है , उम्मीदवारों का जन्म 02 अगस्त 1995 और 01 अगस्त 2004 (दोनों तिथियां सम्मिलित) के बीच होना चाहिए ।

एएओ (बीमा विशेषज्ञ) उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ जीवन बीमा में व्यावसायिक योग्यता (भारतीय बीमा संस्थान की फेलोशिप) होनी चाहिए।

उन्हें IRDAI द्वारा विनियमित जीवन बीमा कंपनियों में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए।

आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है , उम्मीदवारों का जन्म 02 अगस्त 1995 और 01 अगस्त 2004 (दोनों तिथियां सम्मिलित) के बीच होना चाहिए ।