LIC AE Recruitment 2025: भारतीय जीवन बीमा में 841 विभिन्न पदों के लिए भर्ती, पात्रता मापदंड जानें

LIC AE Recruitment 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) जनरलिस्ट, सहायक अभियंता (AE) और AAO विशेषज्ञ पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 841 रिक्त पदों को भरा जाएगा। LIC के आवेदन पत्र 16 अगस्त 2025 से शुरू हो रहे हैं। उम्मीदवारों को 8 सितंबर 2025 तक आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है।
हालांकि, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं।
LIC AE Recruitment 2025: ऑफिशियल नोटिफिकेशन
LIC के आवेदन पत्र 16 अगस्त 2025 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ नीचे टेबल में दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:
|
LIC AE/AAO भर्ती 2025 पीडीएफ
LIC AE Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
उम्मीदवार नीचे टेबल में AE/AAO भर्ती 2025 के संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
प्राधिकरण का नाम
|
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
|
पद का नाम
|
सहायक प्रशासनिक अधिकारी (AAO) जनरलिस्ट, सहायक अभियंता (AE)
|
कुल रिक्तियों की संख्या
|
841
|
आवेदन करने कि तिथि
|
16 अगस्त 2025 से 08 सितंबर 2025 तक
|
आयु सीमा
|
21 से 32 वर्ष (नियमों के अनुसार)
|
आवेदन शुल्क
|
700 रुपये (General/ OBC/ EWS)
85 रुपये (SC/ ST PwBD)
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://www.licindia.in/
LIC AE/AAO भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता
एलआईसी अपने नियमों के अनुसार सहायक प्रशासनिक अधिकारी एएओ/एई पद के लिए आयु में छूट प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। वहीं शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं:
|
पोस्ट का नाम
|
शैक्षणिक योग्यता
|
एएओ (सीए)
|
|
एएओ (सीएस)
|
|
एएओ (एक्चुरियल)
|
|
एएओ (बीमा विशेषज्ञ)
|
|
एएओ (कानूनी)
|
LIC AE/AAO भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार जो एलआईसी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं , वे 08 सितंबर 2025 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन आसानी से पूरा करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, “Careers” सेक्शन पर जाएं, LIC AE/AAO भर्ती 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अपना Register online के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
स्टेप 4 अब application form भरें।
स्टेप 5 मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
स्टेप 6 अब application fee online पर क्लिक करें।
स्टेप 7 Submit the application form पर क्लिक करें और प्रिंट लें।
