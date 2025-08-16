Bihar Netra Sahayak Bharti 2025: बिहार नेत्र सहायकों के 220 पदों पर भर्ती शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Bihar SHSB Ophthalmic Assistant 2025: बिहार स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति (बिहार SHSB) ने नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 220 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सुरक्षित सरकारी नौकरी प्रदान करती हैं। यह भर्ती करियर में उन्नति, नौकरी की सुरक्षा और बिहार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सेवा करने का अवसर सुनिश्चित करती है।
आवेदकों की आयु 1 अगस्त 2025 तक 21 से 42 वर्ष के बीच तय की गई है। वहीं, उम्मीदवारों के पास उनके पास जीव विज्ञान/गणित में आवश्यक योग्यता के साथ ऑप्टोमेट्री या नेत्र चिकित्सा सहायता में डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, जरूरी डॉक्यूमेंट सहित महत्वपूर्ण विवरण आगे लेख में देखें।
Bihar Ophthalmic Assistant Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
जीव विज्ञान/गणित में आवश्यक योग्यता के साथ ऑप्टोमेट्री या नेत्र चिकित्सा सहायता में डिप्लोमा डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
प्राधिकरण का नाम
|
बिहार स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति (बिहार SHSB)
|
पद का नाम
|
नेत्र सहायक
|
कुल रिक्तियों की संख्या
|
220
|
आवेदन करने कि तिथि
|
28 सितंबर 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://shs.bihar.gov.in/
बिहार नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए आयु सीमा
यह भर्ती करियर में उन्नति, नौकरी की सुरक्षा और बिहार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सेवा करने का अवसर सुनिश्चित करती है।नीचे टेबल में सभी वर्गों के लिए तय की गई आयु सीमा का विवरण देखें:
|
वर्ग
|
आयु सीमा
|
न्यूनतम आयु
|
21 वर्ष
|
पुरुष-(यूआर/ईडब्ल्यूएस)
|
37 वर्ष
|
महिला-(यूआर/ईडब्ल्यूएस)
|
40 वर्ष
|
पुरुष/महिला-(बीसी/एमबीसी)
|
40 वर्ष
|
पुरुष/महिला-(एससी/एसटी)
|
42 वर्ष
बिहार नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए रिक्त पदों की संख्या
यह भर्ती करियर में उन्नति, नौकरी की सुरक्षा और बिहार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सेवा करने का अवसर सुनिश्चित करती है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए पदों की संख्या देखकर अपनी आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर, 2025 तक पूरी कर सकते हैं:
|
वर्ग
|
पदों की संख्या
|
उर
|
87
|
ईडब्ल्यूएस
|
22
|
अनुसूचित जाति
|
35
|
अनुसूचित जनजाति
|
03
|
ईबीसी
|
40
|
ईसा पूर्व
|
26
|
डब्ल्यूबीसी
|
07
|
कुल
|
220
बिहार नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क
बिहार स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति (बिहार SHSB) की ओर से नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क अलग - अलग तय किया गया है, नीचे टेबल देखें:
|
वर्ग
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य/बीसी/ईबीसी/ईडब्ल्यूएस
|
500 रुपये
|
अन्य सभी राज्य के उम्मीदवारों के लिए
|
500 रुपये
|
एससी/एसटी बिहार मूल निवासी
|
125 रुपये
|
महिला/विकलांग बिहार निवासी उम्मीदवारों के लिए
|
125 रुपये
बिहार नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए शैक्षणिक योग्यता
-
आईएससी (जीव विज्ञान या गणित) / 10+2 (जीव विज्ञान या गणित) के साथ ऑप्टोमेट्री में दो वर्षीय डिप्लोमा या एनपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में नेत्र सहायक के रूप में दो वर्षों का प्रशिक्षण।
-
बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी/अर्ध-सरकारी संस्थान से आईएससी (जीव विज्ञान या गणित) / 10+2 (जीव विज्ञान या गणित) के साथ नेत्र सहायक में दो वर्षीय डिप्लोमा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को अधिसूचना पढ़ने की सलाह दी जाती है।
BiharNetra Sahayak Bharti 2025: आवश्यक दस्तावेज
-
मैट्रिकुलेशन (10वीं) प्रमाणपत्र और मार्कशीट
-
इंटरमीडिएट (10+2) प्रमाणपत्र और मार्कशीट (जीव विज्ञान/गणित)
-
मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑप्टोमेट्री / नेत्र सहायक में डिप्लोमा प्रमाण पत्र
-
अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
-
जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ईबीसी/बीसी/डब्ल्यूबीसी उम्मीदवारों के लिए)
-
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
-
बिहार का निवास प्रमाण पत्र
-
वैध फोटो पहचान प्रमाण (आधार कार्ड / वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)
-
हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो (दिए गए प्रारूप के अनुसार)
-
उम्मीदवार के हस्ताक्षर (स्कैन की गई प्रति)
Bihar Ophthalmic Assistant Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 सितंबर या उससे पहले नीचे दिए गए आसान चरणों के जरिए पूरा कर सकते हैं:
चरण 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2 होमपेज पर, “नेत्र सहायक भर्ती 2025 – ऑनलाइन आवेदन करें” पर जाएं।
चरण 3 नए पंजीकरण पर क्लिक करें और अपना मूल विवरण जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि भरें।
चरण 4 लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरें।
चरण 5 दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
चरण 7 सबमिट करें और प्रिंट लेना ना भूलें।
