Bihar Netra Sahayak Bharti 2025: बिहार नेत्र सहायकों के 220 पदों पर भर्ती शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Bihar SHSB Ophthalmic Assistant 2025: बिहार स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति (बिहार SHSB) ने नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 220 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सुरक्षित सरकारी नौकरी प्रदान करती हैं। यह भर्ती करियर में उन्नति, नौकरी की सुरक्षा और बिहार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सेवा करने का अवसर सुनिश्चित करती है। आवेदकों की आयु 1 अगस्त 2025 तक 21 से 42 वर्ष के बीच तय की गई है। वहीं, उम्मीदवारों के पास उनके पास जीव विज्ञान/गणित में आवश्यक योग्यता के साथ ऑप्टोमेट्री या नेत्र चिकित्सा सहायता में डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, जरूरी डॉक्यूमेंट सहित महत्वपूर्ण विवरण आगे लेख में देखें। Bihar Ophthalmic Assistant Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण जीव विज्ञान/गणित में आवश्यक योग्यता के साथ ऑप्टोमेट्री या नेत्र चिकित्सा सहायता में डिप्लोमा डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:

विवरण जानकारी प्राधिकरण का नाम बिहार स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति (बिहार SHSB) पद का नाम नेत्र सहायक कुल रिक्तियों की संख्या 220 आवेदन करने कि तिथि 28 सितंबर 2025 चयन प्रक्रिया मेरिट सूची

दस्तावेज सत्यापन (DV) ऑफिशियल वेबसाइट https://shs.bihar.gov.in/ बिहार नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए आयु सीमा यह भर्ती करियर में उन्नति, नौकरी की सुरक्षा और बिहार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सेवा करने का अवसर सुनिश्चित करती है।नीचे टेबल में सभी वर्गों के लिए तय की गई आयु सीमा का विवरण देखें: वर्ग आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष पुरुष-(यूआर/ईडब्ल्यूएस) 37 वर्ष महिला-(यूआर/ईडब्ल्यूएस) 40 वर्ष पुरुष/महिला-(बीसी/एमबीसी) 40 वर्ष पुरुष/महिला-(एससी/एसटी) 42 वर्ष बिहार नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए रिक्त पदों की संख्या

यह भर्ती करियर में उन्नति, नौकरी की सुरक्षा और बिहार की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सेवा करने का अवसर सुनिश्चित करती है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए पदों की संख्या देखकर अपनी आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर, 2025 तक पूरी कर सकते हैं: वर्ग पदों की संख्या उर 87 ईडब्ल्यूएस 22 अनुसूचित जाति 35 अनुसूचित जनजाति 03 ईबीसी 40 ईसा पूर्व 26 डब्ल्यूबीसी 07 कुल 220 बिहार नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क बिहार स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति (बिहार SHSB) की ओर से नेत्र सहायक भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क अलग - अलग तय किया गया है, नीचे टेबल देखें: वर्ग आवेदन शुल्क सामान्य/बीसी/ईबीसी/ईडब्ल्यूएस 500 रुपये अन्य सभी राज्य के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये एससी/एसटी बिहार मूल निवासी 125 रुपये महिला/विकलांग बिहार निवासी उम्मीदवारों के लिए 125 रुपये